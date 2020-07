Ragazza malata di tumore canta in ospedale durante la chemio: il video virale

Cassandra, una 21enne al secondo ciclo di chemioterapia, ha fatto un provino per Amici registrando un video condiviso su Youtube. Ha cantato un brano di Alicia Kyes.

Cassandra è una 21enne di Frattamaggiore, ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma non ha dimenticato il suo sogno di diventare una cantante.

LEGGI ANCHE > BAMBINO DI 6 ANNI GUARISCE DALLA LEUCEMIA: LA FELICITA’ A SCUOLA | VIDEO



21enne lotta per coronare il suo sogno nonostante la malattia

Nel mese di gennaio Cassandra, una 21enne di Frattamaggiore, credeva di avere una ghiandola gonfia, ma in realtà di trattava di leucemia. La ragazza ha iniziato subito i cicli di chemioterapia ma non ha mai voluto mettere da parte i suoi sogni, forse trovando in essi la grinta per combattere la malattia. Fin da quando era bambina studiava canto e, finalmente, aveva deciso di partecipare al provino per Amici, il talent show di Maria De Filippi, si è presentata la malattia.

LEGGI ANCHE > “I MIEI DUE GEMELLI APPENA NATI HANNO LA LEUCEMIA”: L’APPELLO DI UNA MAMMA| FOTO

Il provino le era stato fissato per il 3 luglio, ma lei non poteva partecipare, perché in ospedale per un ricovero. Un’infermiera però ha voluto darle una mano, registrando un video da diffondere sul web che è diventato virale. “Questa ragazza meravigliosa nel video é Cassandra. Ha appena 20 anni ed é al suo secondo ciclo di chemioterapia. Avrebbe dovuto partecipare a breve al provino per il programma Amici, ma al momento non é possibile. Vorrei condividere con più persone possibili l’enorme bravura e passione di Cassandra, perché nonostante tutto la vita e la bellezza vincono sempre” ha scritto l’infermiera che ha girato il video in cui la giovane canta, in modo appassionato, If Ain’t Got You di Alicia Keys.

Magia del web e il video è riuscito ad arrivare alla redazione di Amici, che ha deciso di darle una seconda opportunità, con un provino via Skype. Nelle prossime settimane Cassandra dovrà fare dei controlli per capire a che punto è la malattia e poi potrà esibirsi per il talent. Noi, naturalmente facciamo il tifo per lei e voi unimamme?

LEGGI ANCHE > “L’AMORE VINCE SEMPRE”: LA COMMOVENTE PROPOSTA DI MATRIMONIO PRIMA DI MORIRE | VIDEO

Noi, naturalmente facciamo il tifo per lei e voi unimamme? Cosa ne pensate di quanto raccontato su Repubblica?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.