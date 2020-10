Un bambino record è nato in Inghilterra. Il piccolo Rory alla sua nadcita sembrava avere già almeno 6 mesi.

E’ nato di 5 chili e mezzo, si chiama Rory e sua madre Charlotte Hawthorn (23 anni) e suo padre Mathew Williams (26 anni) non hanno idea del perché sia così grande.

Bambino “gigante” nato con parto naturale

La coppia ha concepito con la fecondazione assistita e dopo 5 ore di travaglio e due ore di spinte il “piccolo” Rory è nato. I genitori sono rimasti scioccati quando hanno visto il peso di Rory quando è nato ma hanno ringraziato per averlo avuto in perfetta salute.

“Nessuno ne aveva idea, è stato un grande shock” ha dichiarato al Daily Mail. La mamma non ha avuto particolari problemi, se non che il bambino era appunto così grande da dover comprare di nuovo tutti i vestiti. Charlotte ha detto:

La coppia è riuscita a concepire grazie alla fecondazione assistita: Charlotte e Mathew hanno infatti tentato invano di avere figli per anni. Al primo tentativo, è rimasta incinta. Le ecografie dalla 12 alla 20esima settimana mostravano che il bambino misurava normalmente, ma un’eco in 4 D fatta privatamente ha indicato che Rory a 27 settimane pesava davvero tanto.

Nessuno però poteva prevedere quanto sarebbe stato grande per il parto naturale: dopo due settimane dalla data prevista del parto Charlotte è stata indotta il 3 maggio e finalmente Rory è nato.

“Ho cominciato a spingere alle 7 di mattina, ma non importava quanto spingessi, non accadeva nulla. Ad un certo punto mi sono sentita frustrata perché Mathew pensava che non stavo spingendo abbastanza duramente come in realtà facevo. Penso che quando il bambino è nato abbiano realizzato contro cosa ho dovuto combattere“.

Quando hanno detto alla mamma che il bambino pesava più di 5 chili, lei ha detto: “Non ci potevo credere. Penso che sia il doppio di un bambino appena nato“. Charlotte è stata poi dimessa due giorni dopo.

Dopo 2 mesi Rory pesava 9 chili e veniva scambiato per un bambino di 6 mesi.

“Le persone non mi credono quando dicono quanto ha. Solo quando lo vedi muoversi sai quanto può avere“.