Costanza Caracciolo, dal suo account Instagram, ha celebrato i 7 mesi della figlia Isabel e ha invia un messaggio dopo il nuovo Dpcm.

Unimamme, il nuovo Dpcm firmato dal nostro premieri Giuseppe Conte ha scatenato forti reazioni, soprattutto nelle categorie colpite dalle restrizioni per arginare la Covid – 19.

Costanza Caracciolo per i 7 mesi della figlia Isabel tra critiche e sostegno

Costanza Caracciolo e suo marito Bobo Vieri hanno appena festeggiato il battesimo della figlia più piccola Isabel, nata 7 mesi fa, durante il lockdown.

Ieri l’ex velina, dopo aver ascoltato il messaggio di Giuseppe Conte e aver assistito alle varie reazioni ha scritto così su Instagram, allegando una foto del battesimo di Isabel in cui lei tiene in braccio la bimba:

“7 mesi fa, nascevi tu mia piccola principessina, in pieno lock down..

Tu e tutti i bimbi nati “in quel periodo” siete stati per tutti noi simboli di luce e speranza..

Oggi a 7 mesi di distanza, purtroppo ricadono tutte quelle piccole certezze che pensavamo di aver riconquistato, il mio pensiero va a tutti coloro che purtroppo ci rimetteranno ancora una volta se non peggio, in un modo o in un’altro”.

“Se ne sentono tante, forse troppe… quello che penso è che tocca usare il cervello , non di certo rispondere con la violenza, che in nessun caso può mai essere giustificata.. le ore di libertà ci consentiranno di farci riflettere (ancora un volta) quando “saremo costretti” a stare a casa, la prima volta evidentemente non ci ha cambiati abbastanza, speriamo questa seconda volta possa servire quanto meno ad evitare ulteriori danni.. 🤭

La Caracciolo ha aggiunto che lei non tornerà più sulla questione e che al limite userà i social per condividere informazioni importanti per tutti e che cercherà di portare un po’ di spensieratezza.

“Onore a tutti quelli che non perderanno la speranza e non smetteranno mai di sognare.. 🤍💪🏽un abbraccio grande a tutti☺️ notte”

ha poi concluso la showgirl.

Il suo post ha ricevuto migliaia Like e 182 messaggi, ma non tutti entusiastici, infatti una donna ha replicato: “Io ti stimo ma è facile parlare e stare calmi con migliaia di euro in banca”, al che Costanza Caracciolo ha replicato: “Non mi va di fare polemica“, un’altra utente ha aggiunto: “neanche lei voleva far polemica, è solo la pura verità, dolce costanza. è inutile che ci giriamo introno, non era affato un messaggio polemico“.

A fronte di questa critica, come dicevamo, ci sono state anche tante persone che hanno invece apprezzato le sue parole, la maggior parte.

“Carissima Costanza leggendo il tuo post mi è venuta la paura […] ma sicuro il cervello va usato ,spero che si possa risolvere al più presto possibile ,e chiedo cortesemente di riflettere su qualsiasi cosa ,la speranza è l’ultima a morire,nn ho fatto tanti commenti sui post di qualche personaggio famoso ,ma il tuo mi ha davvero colpito, in bocca” ha scritto una fan.

C’è poi chi ha messo un cuore, o ha scritto: “brava e bella, mamma e donna, dolce”, altri hanno apprezzato il fatto che, almeno lei, abbia voluto commentare pubblicamente la situazione “sei stata una delle pochissime persone VIP a dare un messaggio di speranza a fare una riflessione su ciò che sta accadendo” ha scritto un’altra. Insomma, critiche sì, ma anche apprezzamento.

Unimamme, voi che cosa ne pensate delle parole della Caracciolo? Vi schierate dalla sua parte o pensate che le critiche siano ragionevoli?

