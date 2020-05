“Proteggeremo le nostre figlie”: la denuncia di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri | FOTO

Costanza Caracciolo, dal suo profilo Instagram, ha avverito tutti che procederà per vie legali nei confronti delle persone che hanno violato la privacy di sua figlia Stella. E così pure Vieri.

Unimamme, Costanza Caracciolo ora è una madre molto adirata, perché ha visto minacciata la privacy delle sue figlie, ancora molto piccole.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: cosa è accaduto

Costanza Caracciolo e suo marito Bobo Vieri hanno deciso di procedere per vie legali nei confronti di qualcuno, non nominato, che ha violato la provacy della loro famiglia, pubblicando senza consenso le foto della piccola Stella. Stella è la figlia maggiore della coppia. Entrambi, sia l’ex campione nerazzurro che l’ex velina hanno dato la notizia sui loro profili Instagram. L’intervento è succinto, ma molto chiaro. “Buongiorno a tutti, dopo la grave violazione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia, che ha visto la pubblicazione non autorizzata di fotografie di nostra figlia Stella, abbiamo deciso di procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato la foto senza autorizzazione”.

Ci teniamo a dire che ci tuteleremo in ogni sede e che non tollereremo chi invaderà, senza permesso, la nostra privacy, esponendo le nostre figlie ai pericoli di Internet. Un saluto a tutti. Costanza e Bobo”. Come saprete la coppia ha sempre difeso con decisione la privacy delle loro figlie. Costanza Caracciolo, in passato, aveva detto che avrebbe voluto proteggere il più possibile l’identità delle bambine dal “circo” che sono i media. Qualcuno, evidentemente, deve essere riuscito a rubare uno scatto, da qui il messaggio dei genitori che, comprensibilmente, vogliono difendere la loro bimba. Solo poco tempo fa i due genitori orgogliosi si erano mostrati insieme alle loro figlie in un ritratto di famiglia in cui però i volti delle piccole erano oscurati. La coppia ha 2 figlie: Stella, che compirà 2 anni il prossimo 18 novembre e Isabel venuta al mondo in piena pandemia, il 25 marzo scorso. Anche in quell’occasione i genitori avevano annunciato la nascita via social.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto accaduto e della reazione di Vieri e della Caracciolo? Voi avreste fatto lo stesso?

