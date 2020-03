Costanza Caracciolo ha da poco partorito la sua secondogenita. In un tenero post su Instagram ha raccontato i momenti del parto.

Il 25 marzo è nata la secondogenita di Costanza Caracciolo e l’ex calciatore Bobo Vieri. La piccola è nata in un momento molto particolare e duro che sta affrontando il nostro Paese. La mamma le ha dedicato un tenero post su Instagram nel quale ringrazia anche il marito, gli amici e tutto lo staff medico che la seguita.

Costanza Caracciolo ed il parto: è nata Isabel

E’ stato papà Vieri che su Instagram ha dato l’annuncio atteso da molti, della nascita della piccola Isabel: “Benvenuta Isabel, Coco’ love u forever“. Mamma Costanza ha partorito nel pieno dell’emergenza sanitaria e come tante neo mamme sanno se prima, durante i parti naturali, il padre poteva assistere adesso non è più permesso. E’ una delle cose che spaventa molte donne incinte, anche Costanza era molto preoccupata di essere da sola, ma poi, quando Isabel è nata, tutto è passato.

LEGGI ANCHE > BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO DI NUOVO GENITORI: E’ NATA ISABEL | FOTO

Dopo qualche giorno Costanza ha deciso di raccontarsi con un post su Instagram. Un tenero messaggio dedicato alla sua secondogenita nata lo stesso giorno del compleanno di Mina, come la stessa Costanza ricorda: “Ieri era il compleanno di un grande mito e proprio sulle note di “Amor mio Basto io Grandi braccia Grandi mani avrò per te Stretto al mio seno freddo non avrai No, tu non tremerai Non tremerai..sei nata tu, Isabel mia..”.

A causa dell‘emergenza da Coronavirus, Vieri non ha potuto essere presente al momento del parto e Costanza aveva paura: “Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene… Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello…Ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola”. Per fortuna è andato tutto bene: “Invece è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno. Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24h non ci ho pensato ed è stato bellissimo”.

LEGGI ANCHE > COSTANZA CARACCIOLO CONFERMA LA SECONDA GRAVIDANZA E SVELA IL SESSO DEL BAMBINO | FOTO

Costanza ha ringraziato anche il marito per averla saputa tranquillizzare in tutti questi mesi:”Ringrazio mio marito @christianvieri che si è preso cura di me e di Stella fino all’ultimo, sopportandomi per le mie continue paranoie per la paura del parto”. Ha anche ringraziato gli amici, che se anche lontani fisicamente sono riusciti a farla sentire amata ed il personale medico: “Tutto il team dalle ostetriche, all’anestesista, infermiere, donne, mamme, ma prima di tutto persone umane che mi hanno dimostrato tutto il loro grandissimo affetto in un momento dove i miei affetti veri non potevano essere presenti”.

La coppia ha già una figlia, Stella , che lo scorso novembre ha festeggiato il suo primo compleanno. Da tante interviste che Costanza ha rilasciato sembrerebbe che Vieri sia un padre affettuoso e premuroso.

Voi unimamme cosa ne pensate delle preoccupazioni di Costanza Caracciolo? Anche voi avete partorito o dovrete partorire in questi giorni?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.