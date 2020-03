Bobo Vieri e Costanza Caracciolo di nuovo genitori: è natala secondogenita Isabel.

L’arrivo di un bambino è una notizia che riscalda sempre i cuori, soprattutto in un periodo drammatico come questo in cui a causa dell’epidemia di Coronavirus siamo costretti a restare chiusi in casa e uscire solo per le necessità, mentre con il fiato in gola aspettiamo il bollettino quotidiano della Protezione Civile con la conta dei nuovi contagi e dei nuovi morti. Non si riesce a parlare d’altro in questi giorni. Altre iniziative ed eventi, anche importanti, sono passati tutti i secondo piano. Ogni tanto comunque è bene distogliere l’attenzione da una cronaca sanitaria angosciante che nonostante qualche segnale positivo continua ad essere drammatica. È bene rivolgere lo sguardo altrove anche alle notizie che possono sembrare leggere ma che ci aiutano a trascorrere queste lunghe giornate in casa e ci regalano un sorriso.

Tra queste c’è sicuramente della seconda figlia dell’ex calciatore Christian Vieri, detto Bobo, e di sua moglie, l’ex velina e modella Costanza Caracciolo.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo di nuovo genitori: è nata Isabel

A distanza di poco più di un anno dalla nascita della loro prima figlia Stella, Bobo Vieri, 46 anni, e Costanza Caracciolo, 29 anni, sono diventati di nuovo genitori di un’altra bambina, Isabel. La notizia è stata data dal papà su Instagram, la mattina del 25 marzo, con la pubblicazione della foto di un fiocco di raso di color rosa cipria, ricoperto con un tulle ricamato, un pendaglio con stelline e sopra un cuoricino bianco in raso con ricamato in rosa il nome Isabel. “Benvenuta Isabel, Cocò love u forever” (ti amerò per r sempre), è la didascalia che accompagna la foto, con tanti cuoricini rossi accanto. Cocò è il tenero soprannome della moglie, Costanza, alla quale regala una dedica piena di amore.

Il post con cui Christian Vieri annuncia la nascita di sua figlia su Instagram.

La seconda gravidanza di Costanza Caracciolo era stata scoperta dai giornali di gossip lo scorso fine ottobre, quando l’ex velina era stata scoperta con un pancino sospetto, mentre passeggiava con il marito e la figlioletta. Gravidanza che è stata poi confermata dalla stessa Costanza durante la sua partecipazione alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin “Verissimo”.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati con rito civile a Milano in gran segreto, il 18 marzo di un anno fa. È stata una cerimonia assolutamente intima, alla quale hanno partecipato solo i testimoni degli sposi. Non è escluso che in futuro la coppia non decida di celebrare anche il matrimonio in chiesa, con una grande festa con parenti e amici. Bobo Vieri è capitolato di fronte a Costanza dopo lunghi anni da scapolo e dopo una sfilza di fidanzate più meno famose. Alla fine, nemmeno lui è riuscito a resistere all’amore e ora è un marito e papà orgoglioso.

Prima di pensare a eventuali progetti di nozze religiose, Christian e Costanza sono impegnati a fare i genitori e con due bimbe piccole avranno il loro bel da fare. La primogenita Stella ha festeggiato il primo compleanno lo scorso 18 novembre. Per lei è in arrivo una grande sorpresa. Chissà come accoglierà l’arrivo di una sorellina.

