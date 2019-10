Un giornale ha pubblicato le foto del pancione di Costanza Caracciolo. L’ex velina aspetterebbe il secondo figlio da Bobo Vieri.

Era da alcune settimane che gli amanti del gossip sospettavano di una gravidanza dell’ex velina, Costanza Caracciolo. Sembrerebbe che la conferma sia arrivata da un noto giornale di gossip e spettacolo, Chi. La showgirl si è da poco sposata con l’ex calciatore Bobo Vieri, ma fanno coppia fissa ormai da tre anni ed hanno anche una bambina, Stella, che amano tantissimo.

Costanza Caracciolo sembrerebbe essere di nuovo incinta: le foto col pancione

Sembrerebbe che Costanza Caracciolo, 29 anni e Cristian Vieri, 46 anni, stiano aspettando il loro secondo figlio. A dare la notizia è il settimanale Chi che ha pubblicato delle foto dove sembrerebbe che Costanza abbia un bel pancino.

La coppia ha già una bambina, Stella, nata a novembre scorso. Quando Costanza ha pubblicato la prima foto della figlia, ritratta di spalle, ha scritto: “quando mi chiedono cos’è per te essere mamma, è come quando mi chiedono cos’è per te l’amore…Mi mancano le parole per esprimere entrambe le cose, ma ho gli occhi che rispondono per me…È vero quando diventi madre, la vita ti cambia, ed oggi sono orgogliosa di mostrarmi con la mia nuova vita…”. Papà Vieri è un ottimo padre, come dichiarato da Costanza, si occupa di cambiarle il pannolino e di farle fare il ruttino.

I due, che si sono sposati a marzo scorso con una cerimonia super intima, erano solo in 4, hanno espresso il loro desiderio di allargare la famiglia qualche settimana fa in un intervista: “Ci siamo sposati di fronte a 4 persone. E ora il secondo figlio“. A Verissimo, Condotto da Silvia Toffanin, Bobo ha rivelato: “Sono pazzo di Stella, è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza, ma ha il mio carattere”.

Costanza ha confermato le parole del marito. “Starei ore a vederli giocare insieme, quando li guardo esce tutto il mio orgoglio di mamma. Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile“. Inoltre Vieri ha aggiunto: “Se dovesse arrivare un maschietto vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare“. Sembrerebbe che Costanza stia aspettano ua femminuccia. Dalla coppia non c’è stata nessuna conferma, ma anche nessuna smentita. Staremo a vedere cosa succederà.

Voi unimamme cosa ne pensate? Vi sembra incinta Costanza dalle foto del noto settimanale?