Ricky Martin ha annunciato la nascita del suo quanrto figlio avuto grazie ad una maternità surrogata. La prima foto del piccolo.

Il 28 settembre scorso, Ricky Martin ha annunciato che lui ed il marito erano in attesa del loro quarto figlio. Un annuncio che ha reso felici i suoi numerosi fa. Ricky Martin è stato tra i primi artisti del movimento LGBT, Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgendern ad avere figli attraverso l’esercizio della maternità surrogata.

La notizia della nascita del piccolo è stata data con un post ufficiale su Instgram: “Nostro figlio Renn Martin-Yosef è nato”.

Ricky Martin allarga la sua famiglia: è nato il quarto figlio del cantante

Dopo la nascita della piccola Lucia, solo 10 mesi fa ed i gemelli Matteo e Valentino di 11 anni, il cantante ed attore Ricky Martin ha annunciato la nascita del suo quarto figlio, secondo con il marito Jwan Yosef: “Nostro figlio Renn Martin-Yosef è nato”. Sul suo social, il cantante ha condiviso la prima foto del bambino che è stato chiamato Renn. Ancora però non ha dato ulteriori informazioni sulla data di nascita o altri dati del nuovo arrivato in casa. Ricky Martin è solito condividere con i suoi fan gli avvenimenti della sua famiglia, mantenendo, però, sempre un po’ di privacy.

LEGGI ANCHE > 7 FIGLI, DI CUI 3 COME MAMMA SURROGATA: LA DONNA “DROGATA” DI MATERNITA’ – FOTO

Infatti, solo a fine settembre ha dato la notizia che sarebbe diventato padre per la quarta volta grazie ad una mamma surrogata. Durante una cerimonia dove ha ritirato il premio per il suo impegno a favore dei diritti LGBTQ, la Human Rights Campaign National Dinner a Washington, ha dato l’annuncio: “Devo annunciare che siamo in dolce attesa. Adoro le famiglie numerose”.

Una notizia che era quasi attesa perché il cantante ha sempre desiderato avere una famiglia numerosa: “Vorrei avere una grande famiglia, ma al momento c’è molto da fare, ho molto lavoro. Quindi, prima di tutto, metteremo le cose in ordine e poi ci prepareremo per avere molti più bambini”, aveva dichiarato ad inizio anno. Forse proprio per questo desiderio la famiglia, negli anni, potrebbe crescere.

LEGGI ANCHE > MATERNITA’ SURROGATA: SCOPERTA UNA “FABBRICA DI BAMBINI” IN CINA

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Che ne pensate?