Costanza Caracciolo fa gli auguri al padre della sua piccola Stella, Bobo Vievi. Nel lungo post su Instagram si dice orgogliosa del Vieri di adesso.

Cosatnza Caracciolo, l’ex velina del programma televisivo che da anni va in onda su canale 5, “Striscia la Notizia”, è diventata mamma di Stella a novembre del 2018. Una bambina che ha avuto dalla sua relazione con l’ex calciatore Bobo Vieri, il quale nel giorno della nascita della sua primogenita ha ringraziato Costanza pubblicamente su Instagram: “Cara Coco Pops, oggi è stato il giorno più bello della mia vita.. Ora capisco l’emozione che un genitore prova quando ti mettono tra le braccia la tua piccola bambina, per questa meraviglia che la vita ci ha donato, ti sarò’ grato tutta la vita”.

In un’intervista Costanza ha dichiarato che Vieri è un ottimo padre: “Bobo non ama mostrare troppo le emozioni però con lei è speciale. E’ molto protettivo […] E’ un ottimo padre: la sa cambiare, le fa fare il ruttino. All’inizio la maneggiava come fosse di cristallo”.

Su Instagram i due sono molto attivi e si sono dedicati spessi post di affetto e di gratitudine. Come ad esempio quando pochi giorni fa, l’ex velina ha fatto gli auguri al marito per il suo compleanno spendendo per lui parole di affetto e di orgoglio.

“Tua figlia sarà orgogliosa”: gli auguri di Costanza Caracciolo per il marito

Da poco Bobo Vieri ha compiuto 46 anni, per l’occasione Costanza Caracciolo ha pubblicato un lungo post su Instagram nel quale si dice orgogliosa del “nuovo” Vieri: “Molte persone non ti conoscono e a volte si basano solo sul tuo lato giocoso e frivolo che spesso mostri, altre non ti sopportano proprio, ma alla maggior parte Regali gioia e sorrisi quotidianamente […] Come tutti hai qualche difetto, e chi ti conosce, sa bene di cosa parlo, starti accanto non è poi così facile, ma non potevo avere di meglio accanto, uomo e oggi padre dolce e premuroso“.

La coppia di neo genitori si trova a Jesolo per la terza edizione della “Bobo Summer Cup“, evento di beneficienza a favore dell’associazione Heal, come riportato da The social post. E’ proprio a Jesolo che il campione di calcio è impegnato nel torneo sportivo di beneficenza: “Oggi oltre al tuo compleanno è anche l’apertura della terza edizione della Bobo Summer cup, dove ti ho visto lavorare tutti i santi giorni, giorno e notte, no stop, per fare felice, te, i tuoi amici, la tua famiglia e soprattutto per far felici chi ha più bisogno di noi. Ti fa molto onore caro amore mio”.

L’ex velina conclude: “Sei un esempio Chris,per tutti, e mi dispiace che non tutti possono avere la fortuna di conoscere davvero l’uomo che sei, ma, una cosa è certa, tua figlia sarà molto orgogliosa del padre che ha, per quello che hai fatto, che fai e che sono sicura farai ancora, perché chi ti ferma a te??? (Niente e nessuno) Ti auguro il meglio, sempre”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questi auguri? Cosa ne pensate di Vieri come padre e marito?