Costanza Caracciolo svela la sua seconda gravidanza durante l’intervista con la Toffanin. Spiega perchè ha tenuto il segreto ed il sesso del bambino.

L’ex velina di Striscia la Notizia è stata intervista da Silvia Toffanin durante la trasmissione Verissimo. Alla Toffanin, Costanza Caracciolo ha confessato di essere incinta del suo secondo figlio. Costanza è sposata con l’ex campione di calcio Bobo Vieri, le nozze sono state celebrate quest’anno in gran segreto. Con lui ha già una bambina, Stella, nata poco più di un anno fa. Già in un’intervista precedente la coppia aveva espresso il desiderio di allargare il prima possibile la famiglia.

Costanza Caracciolo è incinta: l’ex velina svela a Verissimo il sesso del bambino

Costanza Caracciolo ha confessato alla Toffanin di essere incinta del suo secondo figlio. L’ex velina ha raccontato di essere entrata nel sesto mese di gravidanza, ma ha deciso di rendere nota la gravidanza solo adesso. Il motivo è un aborto che ha subito prima della nascita di Stella: “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”.

Inoltre ha anche rivelato il sesso del bambino: “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!”. Era già da un po’ che diversi giornali di gossip avevano sospettato una gravidanza, ma la modella non ha mai confermato anche se gli indizi erano tanti.

Anche il marito, Christian Vieri è molto contento: “È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto, ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso in effetti devo dire che va benissimo così”.

La coppia ha da poco festeggiato il primo compleanno della loro primogenita, Stella. Costanza Caracciolo, su Instagram le ha dedicato un dolce post: “Un anno fa come oggi sei nata tu, mia piccola Stellina. Devo ammettere che per la prima volta faccio fatica a mettere delle parole insieme per fare una dedica, sarà che vivo talmente tante emozioni per te e provo talmente tanto amore, che le mie parole non basterebbero per esprimere ciò che provo per te. Allora ti dico grazie, perché da un anno a questa parte hai riempito la mia vita piena d’amore ed emozioni incredibili. Ti amo tanto mia dolce piccola Stella. Buon primo compleanno amore mio”.

Nelle Stories, la Caracciolo ha ringraziato anche Vieri: “Auguri al papà migliore del mondo. Grazie per aver deciso di condividere questa meravigliosa esperienza con me, non sarebbe lo stesso senza di te. Auguri al nostro primo anno da genitori”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Cosa ne pensate? Noi gli facciamo tanti auguri!

