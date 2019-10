Stella, la figlia di Christian Vieri e Costanza Caracciolo sta per compiere un anno. Il papà è pazzo di lei.

Unimamme, si avvicina il primo compleanno della piccola stella, la figlia di Christian Vieri e Costanza Caracciolo.

Vieri e Caracciolo parlano della figlia

La piccina compirà 1 anno il 18 novembre e i genitori, sposati ufficialmente dal 18 marzo scorso, si accingono a festeggiare questa importante ricorrenza. Dal momento che per il loro matrimonio, svoltosi in comune, forse la coppia non organizzerà, anche in questo caso, una festa enorme, ma chissà…

A ogni modo non è certamente la festa che conta, ma il fatto che Stella abbia 2 genitori amorevoli. «Sono pazzo di lei, è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere” ha dichiarato Vieri.

Costanza rincara la dose: “starei ore a vederli giocare insieme, quando li guardo esce tutto il mio orgoglio di mamma. Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile».

LEGGI ANCHE > COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI: PRIMA VACANZA AL MARE CON LA FIGLIA – FOTO

Vieri e Caracciolo sognano però di allargare la famiglia e non ne fanno mistero. “Siamo al lavoro per allargare la famiglia, ci stiamo provando”.

Come tutti i genitori anche loro sognano il futuro dei figli e quello che potrebbbero fare. “Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare”.

Infine i Vieri Caracciolo tengono comunque in considerazione l’ipotesi di poter celebrare una cerimonia più classica.

“L’abbiamo deciso da un giorno all’altro, siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti!”.

Unimamme, cosa ne pensate di queste considerazioni sulla genitorialità da parte di questa coppia di cui si parla su Vanity Fair?