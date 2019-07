Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono stati avvistati al mare per la prima vacanza con la loro piccola Stella.

Unimamme, oggi vi mostriamo le foto di una bellissima famiglia, quella di Bobo Vieri, Costanza Caracciolo e la loro piccola Stella, di soli 7 mesi per la prima volta al mare.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri al mare con la figlia

Vieri e sua moglie Costanza si trovano a Formentera con la loro bambina. Il quarantacinquenne ex campione sportivo Bobo Vieri è stato colto in un momento di relax con la famiglia.

L’ex calciatore sfoggia borsa, tracolla e pancetta, ma sicuramente tutta la sua attenzione è per la figlia.

Da parte sua, invece, Costanza Caracciolo indossa un bel bikini. Solo qualche tempo fa la neomamma era stata al centro di una polemica per il suo aspetto fisico dopo il parto.

Sul suo account Instagram alcuni haters l’avevano criticata per il suo aspetto fisico sottolineando che, secondo loro, la showgirl aveva dei chili di troppo.

All’epoca la Caracciolo aveva risposto così: “Io rimango basita ma non tanto per i commenti che mi fanno, che lasciano il tempo che trovano. In tante neanche mi seguono, quindi diciamo che lo fanno di mestiere a rompere i c******i”.

Ora, comunque, le polemiche e le critiche sono alle spalle. Mamma Costanza attende in acqua la pua piccina, le fa le facce buffe, gioca con lei.

Vieri accompagna la sua primogenita a fare il bagnetto. Costanza Caracciolo aveva anticipato alcuni piano per l’estate a Oggi: «Io, Bobo e nostra figlia avremo un’estate molto movimentata. Ma prima andremo in vacanza a Formentera».

“Ora la nostra vita gira intorno alla bimba. E Bobo è un papà modello, sa fare tutto, sin dai primi giorni» ha detto la showgirl.

Prima della partenza c’è stato il battesimo di Stella, alla presenza di pochi intimi.

Ora la famiglia si gode le meritate vacanze, come tutti. Unimamme, voi cosa ne pensate di queste belle foto pubblicate su Oggi?

Vi piacciono?