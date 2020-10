By

Un filmato della Disney tratta un tema molto importante, in un modo originale: le mestruazioni.

Parlare di mestruazioni può apparire banale e semplice, in realtà sono diverse le donne che non sanno come iniziare, cosa dire alle figlie che sono sviluppate o che lo faranno a breve.

Vi sembrerà strano eppure già nel 1946 un cartone animato della Disney aveva deciso di affrontare un argomento “delicato” quale quello mestruazioni.

Il filmato si chiama “The story of Menstruation” (la storia delle mestruazioni) e quando è uscito era parte di una serie di film che la Disney aveva prodotto per le scuole, fino agli anni 60. Educativo quindi. La Disney infatti per produrlo si avvalse della consulenza di un ginecologo.

Il film che spiega la storia delle mestruazioni da più di 70 anni

Il film che dura quasi 10 minuti ha una voce narrante femminile che spiega molto dettagliatamente cosa sono le mestruazioni e come comportarsi quando arrivano.

Si pensa che questa sia stata la prima volta che su un video è stato usato il termine medico “vagina“.

Nel filmato non si spiega il rapporto sessuale, ma vengono dati consigli alle ragazze sulle attività che possono comunque compiere durante il ciclo.

Il filmato è stato distribuito nelle scuole americane assieme a un libretto per insegnanti e studenti intitolato “Very Personally Yours”, che scoraggiava l’uso degli assorbenti interni.

Il filmato è un po’ lungo unimamme, ma se capite l’inglese e lo capiscono le vostre figlie, perché non guardarlo insieme?

Noi vi lasciamo con un post che spiega come le mestruazioni non debbano limitare le donne.

