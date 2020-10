Elettra Lamborghini, la sorella sul matrimonio: “i veri motivi della mia assenza”

Continuano i bisticci tra 2 famose sorelle cantanti, Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra.

Il 26 settembre scorso Elettra Lamborghini ha sposato il compagno e ora suo marito Afrojack con una splendida cerimonia sul Lago di Como.

Bisticci tra sorelle: i retroscena

A mancare all’appello nel corso della cerimonia e dei festeggiamenti era una persona legata, almeno dal punto di vista della parentela, ad Elettra Lamborghini, sua sorella Ginevra.

Dopo la bella cerimonia l’influencer aveva ringraziato tutti coloro che, partecipando al matrimonio, l’avevano reso indimenticabile, stupendo. Tutti però avevano notato l’assenza di una delle tre sorelle di Elettra: Ginevra. La Lamborghini, in quell’occasione, non aveva risparmiato un commento al vetriolo diretto alla sorella. “C’erano tutti quelli che volevo al mio fianco”.

La questione però, come immaginerete, non è finita qui, perchè Ginevra ha replicato via Fanpage: “c’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti”. E aveva aggiunto “Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline”.

Ginevra ha confermato che, come accade a molte altre sorelle, anche non famose come loro, stanno sempre un po’ a bisticciare “però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio”.

Da una parte è quasi indubbio che la folgorante carriera della cantante Elettra Lamborghini possa avere spianato la strada alla sorella, che ha inziato a percorrere la stessa strada in ambito musicale con il singolo Scozese. Lei però non la pensa così.

Lei però nega che la carriera di Elettra le sia servita per emergere “veniamo da 2 background diversi” infatti spiega “abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accumunate nelle cose, in realtà veniamo da 2 mondi separati. Io da Venere, lei da Marte”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni riportate su Oggi? Noi vi lasciamo con il rapporto tra fratelli e sorelle che influenza il vostro matrimonio.

