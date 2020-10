Chi è questa bella bambina? Oggi è la cantante più chiacchierata d’Italia

Su Instagram la foto di una delle cantanti più chiacchierate d’Italia. Riuscite a riconoscerlo? No, allora leggete chi è.

La bimba sorridente nella foto è una delle cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo italiani più chiacchierati del momento. Ogni volta che partecipa ad un programma fa sempre scalpore per le sue affermazioni, ma anche per i suoi look, a volte troppo esagerati.

E’ lei stessa che ha pubblicato la simpatica foto sul suo profilo ufficiale e quest’anno l’abbiamo anche sentita cantare al Festival di Sanremo ed è una delle ereditiere italiane più famose. Non avete ancora capito di chi si tratta? Leggete di seguito.

Elettra Lamborghini la foto di quando era una bambina

Si tratta della cantante ed ereditiera di una delle case automobilistiche del lusso più famose, la Lamborghini che negli anni è diventata super famosa. Stiamo parlando si Elettra Lamborghini che si è mostrata sui social in una versione diversa.

Elettra di solito si fotografa o appare in televisione in abiti sexy e stravaganti che mettono in mostra tutte le sue grazie. In questa foto da bambina però appare semplice e genuina anche se sempre con l’aria da furbetta. Come l’attore Gabriel Garko anche lei ha voluto regale ai suoi fan una foto della propria infanzia in occasione del suo compleanno. Da piccola la cantante sfoggiava un bel caschetto con frangetta dalla quale uscivano i suoi bellissimi occhi azzurri. Una bambolina bellissima, ma anche molto simpatica, infatti già da piccola amava scherzare e mettersi in posa d’avanti l’obiettivo.

Negli anni Elettra è cambiata, tra piercing, tatuaggi e forme esplosive, ma la somiglianza è evidente, bellissima anche da piccola.

Elettra Lamborghini si è da poco sposata ed il suo matrimonio è stato uno dei più attesi dell’anno. Fino all’ultimo non era sicuro che si sarebbe potuta sposare a causa dell’emergenza sanitaria, ma lei ci ha sempre creduto e sperato. Per lei una location da sogno, tre vestiti stupendi per le varie fasi della giornata, ma al matrimonio mancava sua sorella che, pare, non sia stata invitata.

Elettra ha sposato disc jockey olandese Afrojack, conosciuto poco più di un anno fa, in una villa bellissima sul lago di Como.

Voi unimamme l’avete riconosciuta subito o avete dovuto leggere per scoprire chi è?