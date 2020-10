La foto di un ragazzino di 13 anni non lascia presagire il sex symbol che diventerà da grande.

Jason Momoa è uno degli attori hollywoodiani più in voga al momento. Lanciato con la prima stagione della serie tv Il trono di Spade, in cui interpretava Khal Drogo, si è poi affermato con pellicole come Aquaman, film dell’universo DC di cui si attende il seguito.

Attore di fiere origini hawaiane, ha un nutrito gruppo di estimatori, più di 15 mila, su Instagram, attraverso cui promuove anche battaglie di sensibilizzazione come il rispetto per l’ambiente e la sua tutela e la lotta al razzismo. Dal 2017 è sposato con l’attrice Lisa Bonnet, di cui è più giovane di 12 anni. I due però facevano coppia già dal 2005 e hanno avuto due figli: Lola Iolani Momoa, nata il 23 luglio 2007, e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa, nato il 15 dicembre 2008.

Lisa Bonet era sempre stata la “celebrity crush” di Momoa da quando lui aveva 8 anni e l’aveva vista recitare nella serie tv I Robinson.

A questo proposito aveva dichiarato: “se qualcuno ti dice che una cosa non è possibile, ascolta devi rispondere così: “Io ho sposato Lisa Bonet, quindi tutto è possibile!”.

Attore noto per la sua grande fisicità e prestanza (è alto 1,93 cm), è di religione buddista e ha persino compiuto un viaggio spirituale in Tibet, quando era più giovane. Ha definito proprio questo viaggio “la sua migliore esperienza di vita“. Ora però ha smesso di viaggiare così tanto e si gode la sua bella famiglia e il successo.

Di recente sono uscite le immagini che ritraggono Momoa insieme al cantante Lenny Kravitz e tutta la loro famiglia allargata, in occasione del matrimonio di Zoe, figlia del primo matrimonio di Lisa Bonet e Lenny Kravitz.

Unimamme, voi avete riconosciuto la foto di Momoa ragazzino a 13 anni? Seguite questo attore? Noi vi lasciamo con Orlando Bloom diventato da poco papà bis.

