Lenny Kravitz e Jason Momoa hanno un bellissimo rapporto anche se il secondo è il marito dell’ex moglie del primo. Ecco come stanno le cose.

In una recente intervista alla rivista Men’s Health, il cantante Lenny Kravitz ha fatto una dichiarazione molto bella ed importante verso il marito dell’ex moglie.

LEGGI ANCHE: ELISABETTA GREGORACI AL GF VIP: “MI HA SALVATA MIO FIGLIO NATHAN”

Il cantante ed attore statunitense era sposato con Lisa Bonet, una delle attrici dei Robinson. La loro relazione è durata sei anni e dalla quale è nata una bambina Zoë che oggi ha 31 anni. Lisa si è poi risposata con l’attore di Acquamen, Jason Momoa da cui ha avuto due figli, Lola e Nakoa-Wolf, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2008. La coppia anche se aveva una relazione già dal 2005 si è poi sposata solo nel 2017.

Lenny Kravitz e Jason Momoa: il loro rapporto è idilliaco

Il rapporto che intercorre tra Lenny Kravitz e Jason Mamoa è da prendere esempio. I due hanno un bel rapporto che va al di la di possibili gelosie o attriti che possono intercorrere tra un’ex marito ed il marito attuale. E’ il cantante che precisa quanto lui e l’attore sia legati: “Le persone non riescono a credere a quanto siamo legati io e Jason, o quanto io lo sia ancora con la madre di mia figlia Zoë, come ci relazioniamo tra noi. Lo facciamo semplicemente perché è quello che fai, lasciare che l’amore regni, no?”.

LEGGI ANCHE: JUDE LAW, PAPA’ DA RECORD: NATO 6° FIGLIO DELL’ATTORE MA QUALCOSA NON TORNA

Certo che per avere questo rapporto i due hanno lavorato molto: “Voglio dire, ovviamente, dopo una rottura ci vuole un po’ di lavoro e di tempo per guarire e riflettere ma, per quanto riguarda me e Jason, posso dire che nel momento in cui ci siamo incontrati ci siamo detti a vicenda ‘Ok, ti adoro’“.

Ad agosto, Kravitz ha augurato a Momoa un felice compleanno condividendo una foto su Instagram in bianco e nero.

LEGGI ANCHE: L’EX MOGLIE DI MICHEAL JACKSON: “PARIS E PRINCE NON SONO FIGLI SUOI, NON ABBIAMO MAI FATTO SESSO” – FOTO

Nell’intervista ha parlato anche della figlia Zoë che ha intrapreso la carriera di attrice e l’anno prossimo la vedremo nei panni di Catwoman, nel nel film The Batman di Matt Reeves: “Zoë è la persona più vera che conosca. Non è stato facile, ne sono sicuro, ma posso dire che si è fatta strada da sola con eleganza, sai? Anche solo per il fatto di avere due genitori conosciuti nel mondo, con i paragoni che ne derivano. Non si è lasciata ostacolare da niente di tutto ciò, in nessun modo“.

Zoë si è anche sposata in gran segreto a Parigi, a giugno dell’anno scorso. Al matrimonio erano presenti: il papà Lenny Kravitz, la mamma Lisa Bonet e le sorelline. Anche Jason Momoa, il gigante compagno di mamma con cui è cresciuta era li con lei.

Voi unimamme sapevate di questa bellissima famiglia allargata? Cosa ne pensate?