Jude Law, papà da record: nato 6° figlio dell’attore ma qualcosa non torna

Jude Law è diventato papà per la sesta volta. L'annuncio durante un'intervista, ma senza svelare molto. Tanti auguri al bell'attore. Si può affermare che Jode Law non sia solo un bravissimo attore, lo abbiamo visti di recente nella serie su Sky, "The Young Pope", ma anche un papà da record. L'attore, già papà di 5 figli, ha annunciato di esserlo diventato per la sesta volta, come anche Alec Baldwin.

Un annuncio dato velocemente durante un’intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon. La nascita è avvenuta in pieno lockdown ed è avvolta da diversi misteri.

Jude Law: il video dell’annuncio, ma senza svelare molto

Jude Law, a 47 anni, è diventato papà per la sesta volta. L’attore ha rivelato di aver avuto un altro figlio durante la quarantena durante un’intervista con Jimmy Fallon nella quale ha raccontato cosa ha fatto durante il lockdown: “Mi sono innamorato del mio giardino. Ho capito quanto sono fortunato ad avere un giardino. Abbiamo avuto la primavera più bella, è stata come l’unica benedizione in mezzo a questa follia. Sono ossessionato dal mio glicine perché l’ho visto crescere. È la cosa che mi ossessiona di più al mondo“.



Per poi sconvolgere tutti con: “Oh, e per di più ho avuto un bambino, quindi eccoti quello che ho fatto”.

Una vera sorpresa anche se già in primavera circolavano delle foto della gravidanza della moglie dell’attore, Philippa Coan, psicologa 33enne, per lei si tratta del suo primo figlio.



Del nuovo arrivato non si sa ancora nulla, ne il nome, ne il sesso e nemmeno la data di nascita. Sappiamo che Jude è molto felice ed il piccolo/a è “meraviglioso”.