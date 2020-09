David Beckham tenero papà: “Abbiamo avuto un’ospite stanotte”

David Beckham su Instagram pubblica una foto molto tenera che ha riscosso tanti commenti positivi. L’ex calciatore è sempre di più un papà affettuoso.

David Beckham, l’ex calciatore e marito di una delle ex Spice Girl, Victoria (Posh Spice), lo abbiamo imparato a conosce anche come padre affettuoso e premuroso verso i suoi figli. David e Victoria sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più seguite ed imitate. I due hanno 4 figli:

Brooklyn Joseph, 4 marzo 1999, Romeo James, 1º settembre 2002, Cruz David, 20 febbraio 2005 ed Harper che il 10 luglio ha compiuto nove anni.

La piccola di casa è sicuramente la più coccolata da mamma e papà ed un’ultima foto apparsa sul profilo Instagram dell’ex calciatore ha fatto impazzire i suoi fan.

David Beckham tenero papà: la foto nel letto su Instagram

Vedere i vip nella loro quotidianità, lontani dal loro ruolo, li rende più “umani” ed è una cosa che fa piacere. Se poi nelle foto o nei video ci sono anche i loro figli/nipoti i fan impazziscono con commenti e like per ogni post.

David Beckham ha fatto proprio questo postando una foto di se con la moglie e la figlia, Harper, scrivendo: “Abbiamo avuto un visitatore la scorsa notte“. Il selfie mattutino è piaciuto tantissimo ai fan che hanno gradito ed apprezzato la foto.

Harper è la coccola di casa, l’unica figlia femmina tra tre maschi, ed è anche quella più viziata (come si fa a dire di no a quel sorriso ed a quegli occhi).

In questi giorni circola la notizia che David e Victoria avevano contratto il covid-19. A svelarlo è stato il tabloid britannico The Sun che racconta che la coppia si sia ammalata durante dei party a Los Angeles per poi sentirsi male una volta tornati in Inghilterra: “ David ha iniziato a sentirsi male e poi Victoria ha avuto un fortissimo mal di gola e febbre alta. Anche molti membri della loro team, inclusi piloti, guardie del corpo e assistenti si sono ammalati, un paio di loro molto gravemente. Uno scenario da incubo assoluto “.

Lo coppia però non ha confermato la notizia a differenza di altri vip, come l’attore “The Rock”, che hanno informato i fan sulle loro condizioni di salute. Quindi la notizia potrebbe anche non essere vera, bisognerà vedere se i Beckham confermeranno o meno nei prossimi giorni.

Voi unimamme capita ancora che i vostri figli vi facciano visita la notte?