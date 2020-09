Un noto attore di Hollywood ha annunciato di aver contratto il coronavirus.

Unimamme, il ciclone coronavirus non risparmia davvero nessuno, è recente l’annuncio al riguardo di un noto attore dell’olimpo di Hollywood.

TheRock: le novità che preoccupano i fan

Dwayne Johnson, conosciuto ai più come The Rock, ha dato un annuncio che ha fatto tremare i polsi a tutti i suoi fan. Il video diffuso su Instagram ha ricevuto 5 milioni di Like e decine di migliaia di commenti.

Ecco che cosa ha detto TheRock dopo aver salutato tutti i fan: “voglio darvi un piccolo aggiornamento riguardo a ciò che mi è successo nelle ultime tre settimane. Io, mia moglie Lauren e le nostre due figlie Jasmine e Tiana siamo risultati positivi al tampone. Posso solo dirvi che è stata una delle prove più impegnative e difficili che abbiamo dovuto superare come famiglia”.

“E anche per me, che ne ho passate davvero tante, è stata dura. Essere positivi al virus è molto peggio di una frattura o di una ferita, perché il tuo pensiero va subito alle persone che hai intorno e a cui tieni”.

“Avrei voluto essere io l’unico contagiato di casa, e invece non è andata così: quando me l’hanno detto è stato come un calcio in pancia, perché da sempre la mia priorità è proteggere la mia famiglia”.

The Rock ha poi voluto rassicurare tutti confermando che lui e la famiglia sono guariti e stanno bene e che per questo è grato perché consapevole che non a tutti è andata così bene.

Dwayne Johnson, diventato famoso grazie alla saga Fast & Furious, pare sia stato infettato da amici, dunque invita tutti a fare attenzione. “Rimani disciplinato, rafforza il tuo sistema immunitario, impegnati per il tuo benessere, indossa la tua mascherina, proteggi la tua famiglia, sii severo nell’avere persone in casa o durante le riunioni, rimani positivo e prenditi cura dei tuoi simili. Rimanete in salute, amici miei”.

The Rock si è sempre mostrato come un padre attento e premuroso per le sue piccole, per questo per lui deve essere stato molto difficile apprendere che anche due delle figlie erano state esposte a una grave minaccia. Per fortuna è andato tutto bene per questa simpatica famiglia.

Unimamme, voi avevate già notato l’annuncio di TheRock?

