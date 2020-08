Orlando Bloom di nuovo papà: “il messaggio” di una persona speciale

L’attore Orlando Bloom è diventato da poco papà bis, tanti i messaggi di sostegno.

Unimamme, forse saprete già che il divo Orlando Bloom è da poco diventato papà bis di un altro cucciolo.

Bloom papà per la seconda volta: le parole dell’ex

La piccolina si chiama Daisy Dove e per lei i genitori hanno invitato tutti i fan a fare una donazione all’Unicef. Bloom, lo ricordiamo, è già papà di un altro bambino: Flynn, che ha 9 anni, la cui mamma è l’ex moglie dell’attore: Miranda Kerr.

Proprio Miranda Kerr, con cui l’attore è stato sposato dal 2010 al 2013, si è fatta sentire in questa importante occasione. La Kerr è stata un angelo del marchio Victoria’s Secrets e, come dicevamo, ha voluto far sentire il suo sostegno lasciando un messaggio.

“Sono davvero felice per voi ragazzi. Non vedo l’ora di incontrarla” ha scritto Miranda Kerr, entusiasta. Per la cantante Katy Perry e Bloom Daisy è la prima figlia.

La Kerr e Bloom hanno la custodia condivisa del loro primogenito: Flynn. La donna, dopo Flynn ha avuto altri due figli: Hart nel 2018 e Myles, avuto dall’imprenditore Evan Spiegel.

Tornando a Daisy durante la gravidanza Katy Perry ha tenuto i fan aggiornati su molti aspetti, persino sulla camera della bimba. Sia lei che Orlando Bloom erano elettrizzati da questa gravidanza. Perry non ha mancato di inserire un meme divertente scrivendo: ““io che passo al papà Daisy dopo aver dato da mangiare per tutto il giorno e mi preparo a partorire il mio secondo figlio”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa bella famigliola e del messaggio dell’ex di Orlando Bloom? Noi vi lasciamo con il nostrano Stefano Accorsi papà per la quarta volta.

