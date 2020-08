Lautaro Martinez presto papà: l’annuncio sui social | FOTO

Il giocatore dell’Inter, Lautaro Martinez ha fatto un annuncio su Instagram che ha reso molto felici i suoi tantissimi fan.

Il giocare argentino, ma che gioca nell’Inter, Lautaro Martinez diventerà tra qualche mese papà. Una bella notizia che il calciatore ha deciso di dare ai suoi fan dopo che ha vinto un’importante partita di calcio, i nerazzurri si sono qualificati ad una semifinale europea dopo 10 anni dall’ultima volta.

Come accade negli ultimi periodi, l’annuncio è stato dato attraverso i social, con una foto della coppia ed una dedica d’amore.

Lautaro Martinez diventerà presto papà: le dediche d’amore

Lautaro Martinez, 22 anni, è fidanzato dal 2018 con la modella ed influencer argentina, Agustina Gandolfo. L’attaccante dell’inter ha comunicato ai suoi fan che la fidanzata è in dolce attesa e che quindi presto diventerà papà. La coppia ha dato la notizia attraverso i loro social scambiandosi anche dolci dediche.

Agustina ha pubblicato sul suo profilo una loro foto che li ritrae insieme alla loro cagnolina ed all’ecografia del piccolo/a, ancora non si sa il sesso. Aggiungendo come didascalia una dedica: “Con alcune paure e incertezze, tanto ancora da imparare ma pieni di amore, ti aspettiamo.Ti amo con tutta la mia vita, noi tre siamo sempre qui a tifare per te“. Tantissimi i commenti, gli auguri e le congratulazioni da amici, parenti e followers.

Anche Lautaro non è stato da meno e pubblicando la stessa foto fa una dedica d’amore alla compagna: “Ringrazio la vita per tutto quello che ho da vivere, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo. Aspettiamo di vederti crescere“.

Augustina, 23 anni, è una delle influencer più note dell’America Latina, ma anche in Italia è abbastanza conosciuta sopratutto dopo che hanno scoperto che è la fidanzata di uno dei calciatori più famosi del calcio italiano e non solo.

Voi unimamme conoscete il calciatore neroazzurro? Noi facciamo alla coppia tantissimi auguri ed aspettiamo l’annuncio del sesso, come ha fatto anche un altro sportivo molto amato, Filippo Magnini.