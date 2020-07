Riccardo Scamarcio è diventato papà di una bambina | FOTO

Riccardo Scamarcio è diventato papà di una bambina. Le prime foto dell’attore in veste di papà anche con la compagna fuori la clinica.

Poche settimane fa vi abbiano comunicato che secondo un’indiscrezione di un giornale di gossip, Diva e Donna, l’attore Riccardo Scamarcio stava per diventare papà. A seguito del gossip non c’è stata nessuna conferma ne tanto meno una smentita ne da parte del bel attore e ne dalla sua compagna Angharad Wood.

Adesso, è lo stesso giornale che da la notizia che Scamarcio è diventato ufficialmente papà. In una clinica romana, nelle scorse ore è nata la sua prima figlia.

Riccardo Scamarcio è diventato per la prima volta papà

Riccardo Scamarcio, 40 anni, dopo la lunga relazione con la collega e regista Valeria Golino, 54 anni, fa coppia fissa con Angharad Wood, ha 46 anni. Proprio da lei ha avuto, in questi giorni, la sua prima figlia. Si, Scamarcio è diventato papà di una bambina. A dare conferma il giornale Diva e Donna che ha fotografato l’attore al’uscita all’esterno di una clinica romana. Con lui anche la compagna e la loro bambina.

Dalle foto si vede Riccardo che entra da solo in clinica, ma era stato accompagnato dal fratello, per poi uscire, dopo qualche ora, con la neo mamma ed una cesta di vimini all’interno della quale c’era la bambina. Per Scamarcio si tratta della sua prima figlia, mentre per Angharad è la seconda in quanto è già madre di un’altra bambina nata da una precedente relazione.

I due non hanno ancora dato conferma della nascita anche perchè nessuno dei due ha un profilo social ufficiale. Anche la gravidanza è stata tenuta in gran segreto, forse i due si sarebbero anche sposati, ma senza rendere pubblica la notizia. Il nome della piccola non è stato ancora comunicato.

Chi ha invece parlato di come Riccardo sarà in vesti di papà è la sua amica e collega, i due hanno lavorato insieme in diversi film, è Laura Chiatti. In un’intervista a “Chi” ha dichiarato: “Riccardo sarà un padre fantastico, impazzirà“.

Adesso aspettiamo l’annuncio ufficiale, ma nel frattempo facciamo alla coppia tantissimi auguri.

Voi unimamme sapevate che Scamarcio è diventato papà? Ancora tanti auguri!