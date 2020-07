Sophie Turner e Joe Jonas genitori: svelato il sesso ed il nome | FOTO

Sophie Turner ha partorito il suo primo figlio. L’attrice è legata con il cantante Joe Jonas ed i due hanno cercato di nascondere la gravidanza. L’attrice Sophie Turner, 24 anni, diventata famosa per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, ha dato alla luce il suo promo figlio. L’attrice è sposata con il cantate Joe Jonas dal 2019, la coppia si è sposata due volte nel giro di pochi mesi, prima a Las Vegas e poi in Provenza. LEGGI ANCHE : GIORGIO MASTROTA NONNO PER LA SECONDA VOLTA L’attrice ed il cantante sono fidanzati dal 2017 ed hanno tenuto tutti gli eventi importanti della loto vita abbastanza privati, dal matrimonio alla nascita del loro primo figlio.

Sophie Turner è diventata mamma: il sesso ed il nome scelto

Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori per la prima volta. L’attrice ha partorito una bimba che è nata il 22 luglio 2020, ma la notizia è stata comunicata solo alcuni giorni dopo. A dare la notizia in super esclusiva è stato il magazine TMZ. Notizia poi confermata no dai neo genitori, ma da un portavoce della coppia con poche parole: “Sono deliziati“. Per il momento è stato reso solo il nome della piccola, Willa. D’altronte c’era d’aspettarlo in quanto anche la gravidanza di Sophie è stata tenuta nascosta al grande pubblico. Nessun selfie con il pancione, come hanno fatto altre sue colleghe, una su tutte la cantante Nicki Minaj, nessuna dedica al nascituro, solo poche passeggiate con il marito, ma niente di più. In queste occasioni indossava anche abiti larghi e mega felpe mentre girava per le strade di Los Angeles.