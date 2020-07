Una bellissima lieta notizia per Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, a comunicarla è il presentatore su Instagram.

Ieri, Giorgio Mastrota ha dato su Instagram una bellissima notizia che gli ha procurato 1102 Like e una valanga di commenti. Dopo aver dato l’annuncio della gravidanza sui social ora il bambino è nato.

Giorgio Mastrota: si allarga la famiglia

Ieri, il presentatore ha condiviso con tutti i suoi fans una tenera foto in cui si intravede il volto di un neonato su Instagram. A fianco alla tenera immagine del bebè si legge: “non spaventarti amore, è nonno pollicione”.

Visualizza questo post su Instagram Non spaventarti amore…è nonno #pollicione ❤ #sacha Un post condiviso da pollicione (@giorgiomastrota) in data: 27 Lug 2020 alle ore 10:29 PDT

Con queste parole Giorgio Mastrota ha comunicato che lui e Natalia Estrada sono diventati nonni bis. Con un hashtag il presentatore ha svelato anche il nome del suo secondo nipotino: Sacha.Il piccino è figlio di Natalia, l’unica figlia che il presentatore ha avuto da Natalia Estrada con il quale è stato sposato per alcuni anni. Prima di Sacha Matrota e la Estrada erano diventanti nonni di Marlo, nato nel 2018.

LEGGI ANCHE: “QUESTO è IL DESTINO DEI GENITORI” GLI AUGURI DI VASCO ROSSI AL FIGLIO | FOTO

Moltissime persone si sono congratulate con Mastrota con commenti come questi: “auguri a nonno pollicione e nipote di acciaio inox!“, oppure “che bella gioia 👏Ciao Sasha 😘💚tutto il nonno Giorgio”. Era stato sempre Mastrota a dare l’annuncio della gravidanza, poco tempo fa, mentre la figlia aveva postato una foto del pancione di 9 mesi, in attesa di andare a Milano per un esame. Mentre Mastrota è attivo sui social, la Estrada ha cambiato vita e vive serena in campagna. Mastrota ha altri figli: Federico, avuto con Carolina Barbosa, Matilde e Leonardo, avuti dalla sua attuale compagna che si chiama Floribeth Gutierrez. Voi sapevate il rapporto tra nonni e nipoti è diverso da quello coi figli per 4 motivi?

LEGGI ANCHE: CRISTEL CARRISI DI NUOVO MAMMA: è NATA LA PICCOLA CASSIA

Unimamme, eravate al corrente di questa nascita? Sapevate che essere nonni è un diritto tutelato dalla legge?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.