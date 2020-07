Giorgio Mastrota diventa nonno per la seconda volta. L’annuncio, come sempre più spesso accade, attraverso i social network.

Una bellissima notizia per Giorgio Mastrota, il famoso presentatore di televendite italiano, ma non solo. Nel 1992 ha sposato showgirl spagnola Natalia Estrada e dal loro matrimonio è nata la loro unica figlia, nel 1995, Natalia Mastrota, la coppia si è poi separata nel 1998. Due anni fa, Giorno Mastrota è diventato nonno per la prima volta, di un bel maschietto Marlo. Mastrota oltre a Natalia ha avuto altri tre figli: Federico da Carolina Barbosa, Matilde e Leonardo da Flo Gutierrez, sua attuale compagna. Leonardo è nato a fine 2017, pochi mesi prima dell’arrivo del nipotino Marlo.

Giorgio Mastrota diventa nonno bis: dopo Marlo in arrivo un altro nipotino/a

Dopo due anni dalla nascita del primo nipote, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventano nonni per la seconda volta. A dare loro questa gioia bis è la figlia Natalia che, come la mamma, è lontana dal mondo dello spettacolo e vive in montagna praticando sci alpinismo e con il compagno Daniel Castillo e il figlio Marlo a Chamonix.

E’ stato Mastrota ad annunciare che diventerà nonno per la seconda volta. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dove la figlia mostra il pancione: “nonno bis😜 ci siamo“.

Notizia confermata dalla neo mamma che ha annunciato la gravidanza anche sul suo profilo: “Lo scorso anno in queste date ero in Corsica sotto il sole cocente per correre il Restonica Trail, quest’anno invece mi ritrovo al Niguarda a Milano per l’ultima ecografia!“. Ancora non si sa il sesso del bebè, ma lo sapremo presto, visto che il parto sembra imminente.

Dopo la nascita di Marlo, Giorgio e l’ex moglie Natalia hanno ritrovato un equilibro nel loro rapporto: “Non andiamo fuori a cena insieme, ma ci sentiamo spesso. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha resi orgogliosi“.

Se Giorgio Mastrota ancora ogni tanto è in televisione, anche se da poco ha lasciato Milano per trasferirsi nel Bormio, la Estrada ha lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo. Adesso è in Piemonte e si occupa, insieme al suo compagno, Andrea Mischianti, di cavalli e insegna a cavalcare.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Noi facciamo a tutta la famiglia tantissimi auguri.

