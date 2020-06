Nonni da record: la storia di Isabella e Luigi di 34 e 36 anni | FOTO

E’ la storia di Isabella e Luigi che sono i nonni da record a 34 e 36 anni. La loro storia e come hanno accolto la nipotina.

Molte persone a 34-36 anni aspettano il loro primo figlio, per questa coppia di Piscinola, in Campania, si tratta invece del loro primo nipote, o meglio nipotini. Luigi ed Isabella sono nonni da record in quanto hanno rispettivamente 34 e 36 anni. Hanno già 4 figli e la più grande, Rosy 16 anni, ha partorito poco tempo fa la sua prima figlia Aurora avuta con il fidanzato poco più grande di lei, Luigi di 20 anni.

Nonni da record: la storia della famiglia

Luigi e Isabella sono sposati da ben 16 anni, sono diventati nonni molto presto, ma sono super felici della piccola Aurora, come ha raccontato Isabella ad InterNapoli: “Io ho accolto subito la notizia con entusiasmo. All’inizio invece il papà non l’aveva presa benissimo, vedeva la figlia ancora troppo piccola. Dopo pochi mesi però ha cambiato idea è l’ha presa molto bene anche lui“.

Non è però la prima volta che in famiglia si diventa genitori presto. Infatti la mamma di nonno Luigi, la bisnonna Rosaria, ha appena 54 anni e la madre di lei, la trisnonna Giuseppina, ne ha 82. Ben quattro le generazioni di donne, quindi, che accudiranno la piccola Aurora.

Aurora la piccola di casa vive con la famiglia della mamma ed il papà passa insieme a loro i fine settimana: “Mia figlia è ancora molto piccola e ha ancora bisogno di noi“. Tra qualche anni ci saranno anche le nozze della giovane coppia: “Stanno bene insieme, lui lavora ed è un bravissimo ragazzo. Non fa mancare niente né e lei né alla bambina, quindi magari intorno ai 18 o 19 anni si potrà pensare anche al matrimonio“.

I nonni sono molto presenti nella vita della nipotina ed aiutano anche suoi genitori a viversi i loro anni: “Loro escono come una semplice coppia, perché non devono privarsi di nulla. La bambina resta con noi a casa perché c’è ancora il virus in giro. Potranno viaggiare tanto e godersi al massimo la vita, perché se noi ci siamo sacrificati per tanti anni, non devono farlo anche loro“.

Della nipote nonna Isabella è innamorata, ma anche il nonno non scherza: “Essere nonna è una bellissima emozione, credo sia la stessa si quando ebbi lei. Perché comunque è un pezzo di te, è la figlia di tua figlia. Anche mio marito è innamoratissimo, appena torna da lavoro corre subito da lei“.

Isabella però lascia che la figlia si occupi della bambina, come aveva fatto lei con Rosy quando aveva 17 anni: “Lascio fare tutto a lei, sono esperienze che deve fare lei. Le faccio fare la mamma a 360 gradi. Lei la lava, la fa mangiare e la accudisce. Dorme ancora con la sorellina di 5 anni, ma è già un’adulta nella testa“.

Aurora è una bambina che è stata accolta benissimo da amici e familiari e tutti l’adorano. Rosy quando ha scoperto di essere incinta è stata decisa sulla sua scelta: “Dal primo momento ha voluto portare a termine la gravidanza. Mi disse che anche se non siete d’accordo io vado fino in fondo. Il problema però non si pose, perché prima io, e poi anche il papà, siamo stati felici di accompagnarla in questo percorso“.

Voi unimamme eravate a conoscenza della storia dei nonni da record? Cosa ne pensate?

