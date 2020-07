Justin Timberlake di nuovo papà: la nascita a sorpresa | FOTO

Justin Timberlake è diventato di nuovo papà da pochi giorni. La notizia è stata data in esclusiva da un quotidiano rivelando anche il sesso del bebè.

Justin Timberlake, 39 anni e Jessica Biel, 38 anni, cantante lui ed attrice americana lei sono diventati genitori per la seconda volta. Una gravidanza che sarebbe stata tenuta top secret, a dare la notizia in esclusiva è stato il DailyMail. Secondo la fonte, la coppia avrebbe avuto un altro figlio e non avrebbe voluto rendere nota la notizia. A dare ulteriori conferme e sospetti è che l’attrice non pubblichi foto di lei a busto intero dal giorno del suo compleanno, il 3 marzo.

LEGGI ANCHE: DAVID BECKHAM E IL TENERO MESSAGGIO DI AUGURI PER IL COMPLEANNO DELLA FIGLIA | VIDEO

Justin Timberlake diventa papà per la seconda volta, ma in gran segreto

Jessica Biel e Justin Timberlake si conoscono nel 2007, il 19 ottobre 2021 decidono di sposarsi in Italia, puglia e nel 2015 nasce il loro primo figlio, Silas Randall Timberlake. Adesso il Daily Mail da la notizia che la famiglia si è allargata, Silas avrebbe un altro fratellino. Avrebbe, perchè la coppia non ha ne smentito e ne confermato la notizia. Stando però a quanto riferito dal quotidiano, Jessica avrebbe partorito un maschietto all’inizio della settimana scorsa ed attualmente si trova già a casa. La famiglia ha passato questi mesi di quarantena in Montana, facendo i genitori h24 e sarebbe ancora li. Con loro anche la madre di lei, Kimberly Conroe Biel, 65 anni, forse proprio per aiutare con il nuovo arrivato. Per il momento non ci sono ne foto ne si sa il nome, si dovrà aspettare l’annuncio ufficiale da parte della coppia.

Justine Timberlake e Jessica Biel non sono stati fotografati pubblicamente da marzo. L’unica foto condivisa vede Jessica in mezzo ad una valle innevata, ma è molto lontana dall’obiettivo e non si riescono a capire le forme. Sembrerebbe che la gravidanza sia stata tenuta nascosta ai media per tutto questo tempo anche perchè, ad eccezione di quel post, nessuna foto mostra la Biel dalla vita in giù dal suo compleanno del 3 marzo, quando sarebbe stata già incinta di più di quattro mesi.

LEGGI ANCHE: STEFANO ACCORSI DI NUOVO PAPA’: IL TENERO ANNUNCIO SUI SOCIAL | FOTO

I loro profili social in questi mesi erano incentrati solo su campagne di sensibilizzazione, sopratutto campagne antirazzismo, condividendo solo scatti e video del loro passato, limitando così le immagini di se stessi più recenti.

La nascita di questo bimbo arriva dopo un periodo complicato per il cantante e l’attrice. Circa otto mesi fa, Timberlake era stato fotografato in atteggiamenti apparentemente intimi con la co-star Alisha Wainwright durante un’uscita a New Orleans. In quel periodo i due stavano girando un film insieme. Dopo due settimane Timberlake si è scusato pubblicamente con la moglie per le foto che sono state pubblicate, ammettendo di aver sbagliato:”…Qualche settimana fa ho fatto un grande errore di giudizio, ma lasciatemi spiegare, tra me e la mia collega non è successo nulla. Ho bevuto troppo quella sera e mi pento del mio comportamento. Avrei dovuto rifletterci“.

LEGGI ANCHE: RICCARDO SCAMARCIO PRESTO PAPA’: INDISCREZIONE SUL SESSO DEL BEBE’ | FOTO

Inoltre vuole essere un ottimo padre e marito: “Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso con la mia straordinaria moglie e famiglia per averli messi in una situazione così imbarazzante, voglio concentrarmi sull’essere il miglior marito e padre possibile. E non lo sono stato…”