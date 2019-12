Justin Timberlake si scusa pubblicamente e parla di esempio per il figlio.

Justin Timberlake, attore, cantante e produttore, nonché marito e papà, ha sbagliato e ha chiesto pubblicamente scusa. Un punto positivo considerando la visibilità che ha: milioni infatti i suoi fan che lo seguono su Instagram. Ed è su Instagram che il cantante ha pubblicato un lungo post di scuse. Per comprendere meglio è necessario raccontare cosa è successo.

Justin Timberlake si scusa con moglie e figlio per il suo comportamento

Justin Timberlake è sposato da alla modella Jessica Biel dal 2012 e insieme hanno un figlio, Silas, di 4 anni. Circa un mese fa il cantante e attore è stato paparazzato con la coprotagonista del film che sta girando, Alisha Wainwright, in atteggiamenti non “consoni” ad un uomo sposato. I due sono stati sorpresi a scherzare e poi mano nella mano. Justin Timberlake ha precisato che non è successo nulla, ma ha ammesso di aver sbagliato.

Ecco quindi la traduzione del suo messaggio alla moglie al figlio:

“Rimango lontano dal gossip per quanto mi è stato possibile, ma per la mia famiglia devo tornare sui recenti rumors che hanno ferito le persone che amo. Qualche settimana fa ho fatto un grosso errore di valutazione, ma – per essere chiari – non è successo niente tra me e la mia collega. Quella sera ho bevuto troppo e mi scuso per il mio comportamento. Avrei dovuto saperlo. Non è questo l’esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso per aver messo la mia splendida moglie e la mia famiglia in una situazione imbarazzante e mi sto concentrando per essere il marito e il padre migliore che posso essere. Non lo sono stato.”

E voi unimamme che ne pensate della scelta di questo papà famoso? A noi sembra essersi reso conto non soltanto del dolore che può aver dato alla moglie con il suo atteggiamento, ma anche del fatto che con i suoi comportamenti influenzerà la crescita del figlio e l’uomo che diventerà da grande. Si parla di rispetto e di .

