Riccardo Scamarcio presto papà: indiscrezione sul sesso del bebè | FOTO

Riccardo Scamarcio diventerà papà, la sua compagna aspetta il primo figlio dell’attore italiano. Indiscrezioni anche sul sesso del bebè.

Il famoso attore italiano Riccardo Scamarcio, 40 anni, potrebbe a breve diventare papà. Lo ha anticipato un giornale di gossip “Diva e Donna“, che lo ha paparazzato mentre passeggiava a Roma con la futura mamma. Scamarcio raggiunge il suo successo nel 2004 interpretando un ragazzo, Step, ribelle in “Tre metri sopra il cielo”, tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia. Da quel momento diventa non solo un sex symbol, ma anche uno degli attori più richiesti. Durante un film incontra la sua compagna nella vita provata, Valeria Golino, 54 anni. Il loro rapporto sembra solido, ma nel 2016, dopo ben 10 anni, la coppia si separa. Adesso Scamarcio fa coppia fissa con Angharad Wood, ha 46 anni .

Riccardo Scamarcio sarà presto papà: chi sarà la mamma?

Riccardo Scamarcio è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, il settimanale “Diva e Donna” ha rivelato che ad agosto l’attore diventerà papà per la prima volta. La sua compagna, Angharad Wood, è incinta ed i due sono stati fotografati mentre passeggiavano per le vie di Roma. Lo loro relazione andrebbe avanti da due anni, dopo la fine della relazione di Scamarcio con la Golino. Pochissime le loro uscite in pubblico, ma sempre il settimanale afferma che i due si sarebbero già sposati in gran segreto e che aspettano una bambina.

La Wood è una manager inglese molto importante ed ha già una figlia da una precedente relazione. Vive a Londra dove dirige la Tavistock Wood, un’agenzia di management per attori e scrittori, anche se i due avrebbero da poco comprato casa insieme a Roma.

Per il momento l’attore non ha ne confermato e ne smentito la notizia.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia?

