Gianluca Vacchi presto papà: rivelato il sesso del bebè e i piani futuri | VIDEO

A fine 2020, Gianluca Vacchi diventerà papà per la prima volta. La sua compagna è al 5°mese di gravidanza ed insieme hanno scoperto il sesso del bebè.

Uno dei più famosi influencer maschili è sicuramente Gianluca Vacchi. Diventato famoso per la sua ricchezza, i suoi eccessi ed anche per i suoi balletti sui social, condivide la sua vita su Instagram. Proprio attraverso il social network, l’imprenditore, ha annunciato che la sua compagna è incinta ed il sesso del loro primo figlio.

Gianluca Vacchi papà: l’annuncio social del sesso del bebè

Gianluca Vacchi, 52 anni, è fidanzato con Sharon Fonseca, una modella venezuelana di 23 anni. Il loro sembrerebbe essere stato un colpo di fulmine e Vacchi dal primo momento che l’ha vista ha pensato che potesse essere la madre dei suoi figli. Così è stato, il giorno della festa della mamma, in un video Vacchi con la sua bellissima compagna annunciano che presto diventeranno genitori: “Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. E sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato”.

Adesso a distanza di qualche mese dall’annuncio hanno anche scoperto il sesso del bebè. Come avviene molto spesso, anche in Italia negli ultimi tempi sta prendendo piede questa moda, il sesso del nascituro viene rivelato a genitori, ai parenti ed agli amici attraverso una piccola festa nella quale è previsto l’annuncio a sorpresa.

Anche Gianluca e Sharon non sono stati da meno, il video dell’evento è stato pubblicato sui social accompagnato dalla didascalia: “Siamo felici di condividere con voi il momento della rivelazione del sesso del nostro bambino”. Nel breve video, i due sono in un prato verde mentre si tengono per mano, con loro anche il cane. In lontananza si vede un elicottero che si avvicina e lascia cadere nel vuoto una polvere rosa: sarà una femminuccia. Entrambi visibilmente molto emozionati ed il video finisce con una dedica: “Ti aspettiamo piccola principessa, mamma e papà“.

Sharon Fonseca, che oltre ad essere una modella è anche una blogger-giornalista, ama scrivere racconti, scattarsi fotografie ed è molto attiva sui social, è al quinto mese di gravidanza.

Vacchi, in un’intervista al Corriere, ha dichiarato che quando la piccola nascerà non avrà nessun problema a condividere le foto della figlia sui social, dove d’altronde condivide tutta la sua vita: “A novembre divento papà: mia figlia sarà sui social, perché ho sempre condiviso la mia vita con il mio pubblico. Non ho nessun tipo di filtro, tranne che per momenti ovviamente molto privati che non possono essere condivisi: lo farò con la giusta misura che stabilirò con Sharon e che non sarà certamente deciso da un tribunale mediatico della esposizione del minore”.

Voi unimamme conoscevate Gianluca Vacchi? lo seguite sui social? Noi gli facciamo tanti auguri per l’arrivo della sua piccola principessina.

