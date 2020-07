Vanessa Morgan di Riverdale è incinta: l’annuncio a sorpresa | FOTO

Vanessa Morgan di Riverdale è incinta è lei stessa che lo annuncia attraverso i suoi social dando anche una notizia in più.

L’attrice che interpreta Toni Topaz nella serie televisiva “Riverdale” della The CW, Vanessa Morgan, ha dato una bellissima notizia ai suoi follower, L’attrice 28enne ha annunciato di essere in dolce attesa del marito Michael Kopech, giocatore dei Chicago White Sox, sposato il 4 gennaio del 2020. Il cast di Riverdale, che in questi giorni inizierà a girare le nuove puntate della quinta stagione, dovrà prepararsi ad accogliere un nuovo arrivato. Svelato anche il sesso del bebè durante il baby shower, come ha fatto anche Gianluca Vacchi.

Vanessa Morgan incinta: svelato anche il sesso del bebè

Vanessa Morgan è incinta, è stata la stessa ad annunciare la sua prima gravidanza attraverso delle foto su Instagram. Il baby shower ha rivelato anche il sesso del nascituro, sarà un maschietto. L’attrice è felicissima di aspettare il suo primo figlio e come tante altre mamme non vede l’ora di poterlo avere tra le sue braccia: “Grazie a Dio per questa benedizione. Sono così felice e non vedo l’ora di dedicarmi ogni giorno ad essere la migliore mamma che posso essere”. Nelle varie foto pubblicate, oltre a quelle della festa per accogliere la futura nascita del piccolo, anche quelle dove mostra le foto dei test di gravidanza nei quali ha scoperto di essere incinta ed ha pubblicato anche la sua prima ecografia.

L’attrice, in un primo momento, aveva pensato di tenere la gravidanza nascosta, ma poi ha deciso che prima che la notizia fosse data da qualcun altro attraverso foto “rubate”, di comunicarla lei: “Sono felicissima di accogliere un bambino nella mia vita a gennaio. Sembra che tutto ciò che importava nella vita sia completamente cambiato. Siamo qui per uno scopo più grande e la vita è così preziosa. Non posso credere a quanta vita e forza tu mi abbia già dato facendomi diventare mamma. Sembra quasi che Dio sapesse che avevo bisogno di te, mio angelo. L’universo funziona in modi misteriosi, ma fa avvenire ogni cosa nel modo in cui deve essere. Sei stato creato dall’amore e emani già una luce così forte da scaldare la mia pancia“.

Con questo post rivela che il piccolo nascerà a gennaio 2021, non è stato ancora rivelato il nome e nemmeno se il personaggio interpretato da Vanessa nella serie statunitense basata sui personaggi degli Archie Comics subirà dei cambiamenti.

Voi unimamme conoscete Vanessa Morgan? I vostri figli vedono il telefilm? Noi le facciamo tanti auguri.

