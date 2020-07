Elisabetta Canalis al mare con la figlia, giochi in spiaggia e bikini mozzafiato. Le immagini.

La soubrette tv, attrice e modella Elisabetta Canalis è in vacanza in questo periodo nella sua Sardegna. Dalla spiaggia di Alghero ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto in cui gioca sulla sabbia insieme alla figlia, Skyler Eva. Estate italiana per l’ex velina che abita con il marito a Los Angeles.

Elisabetta Canalis al mare con la figlia, giochi in spiaggia

Cresce Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis e del chirurgo italo-americano Brian Perri compie 4 anni il prossimo 29 settembre. La scorsa primavera, mamma Elisabetta ha mostrato su Instagram il volto della sua bambina, ora protagonista delle sue foto. La famiglia abita a Los Angeles, dove praticamente è estate tutto l’anno. A luglio, però, Elisabetta è tornata nella sua Sardegna, è originaria di Sassari, per un periodo di vacanza e relax con la sua bambina.

Per la gioia dei suoi fan, la Canalis non ha esitato a pubblicare su Instagram alcuni scatti dalla sua vacanza, sfoggiando un bikini mozzafiato e un fisco tonico, sulla sabbia e in acqua. La ex velina da una settimana è ad Alghero, la località balneare e città storica del Nord Ovest della Sardegna, non lontana da Sassari. Uno dei luoghi che Elisabetta Canalis ama di più, insieme alla sua città natale, Sassari, come ha scritto lei stessa nella didascalia di una delle foto pubblicate, consigliando ai suoi fan di considerare la città come meta di viaggio . A fare compagnia a lei e alla figlia Skyler c’è il suo parrucchiere di fiducia e amico Niki Epifanio.

Tra le ultime foto della vacanza di Elisabetta Canalis pubblicate su Instagram ce ne sono un paio in cui l’ex velina è sul bagnasciuga con la figlia Skyler Eva,in un delle tante spiagge di Alghero. Canalis guarda amorevolmente la figlia, mentre esibisce un fisco perfetto nel bikini a pois. La piccola Skyler disegna sulla sabbia con il dito e con un bastoncino. Mamma Elisabetta gioca con lei, mentre il mare turchese e cristallino le bagna i piedi.

Una vacanza di bellezza e relax per Elisabetta Canalis e la figlia, per ricaricare le batterie prima dei prossimi impegni.

Che ne pensate unimamme?

