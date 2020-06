Elisabetta Canalis mostra il volto la figlia per la prima volta | FOTO

Elisabetta Canalis mostra il volto la figlia per la prima volta dopo averla voluta nascondere dal web. La foto con la piccola riceve molti commenti.

L’ex velina, forse una delle più famose, Elisabetta Canalis, 41 anni, dal 2015 è diventata mamma di Skyler Eva avuta con il marito, il medico Brian Perri. La showgirl che vive ormai da molti anni a Los Angeles, non ha mai voluto mostrare completamente il viso della sua bambina. nelle foto o era di spalle o coperta da qualcosa o da qualcuno. In questi ultimi giorni però ha deciso di accontentare i suoi tantissimi follower che volevano vedere Skyler.

Elisabetta Canalis: la foto dove mostra il volto della figlia

A differenza di molti vip, Elisabetta Canalis ha evitato di mostrare sui social il volto della figlia Skyler Eva, cercando di mantenere, per quanto possibile una sorta di privacy. La piccola di 4 anni e mezzo è sempre stata fotografata in modo che il volto non comparisse completamente o che fosse fotografata di spalle. Ci sono state delle piccole eccezioni, ma in questi giorni ha pubblicato una foto di lei e della figlia mentre sono in vacanza a mare.

Elisabetta Canalis ha postato su Instagram un’immagine che la ritrae con la figlia entrambe in costume mentre guarda la figlia che si asciuga il viso con un asciugamano. Il commento della foto è semplice, ma d’effetto: “Ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo“. I commenti ed i like sono tantissimi e molti fan cercano di trovare delle somiglianze con i genitori.

Qualche giorno prima Elisabetta aveva anche pubblicato un video in cui la si vedeva con Skyler mentre la piccola era intenta a truccarla dopo averle scelto l’outfit.

In verità la piccola era già stata mostrata quando la famiglia che l’ex velina aveva ospitato dopo l’uragano Dorian aveva colpito le Bahamas. Dopo l’uragano, infatti, la Canalis aveva deciso di fare la sua parte accogliendo Luce e la sua famiglia, sfollati dopo la calamità naturale. Dopo 8 mesi di convivenza la due famiglie si sono salutate: “Buona fortuna a Luce, Luciano e Gaby, la mia famiglia delle Bahamas. Vi amiamo più di quanto ci saremmo mai potuti immaginare e ci mancate già. Oggi abbiamo il cuore spezzato e non vediamo l’ora di incontrarvi di nuovo. Dio sarà sempre al tuo fianco Luce. Conserveremo nei nostri cuori ogni singolo ricordo insieme”, nella foto che accompagnava la didascalia c’era anche Skyler.

Voi unimamme avete visto la foto di Skyler, secondo voi a chi somiglia?

