Fabiola Cimminella incinta: le prime foto della ballerina

Fabiola Cimminella è una influencer che ha partecipato, in passato, a Temptation Island, ora è incinta e ha deciso di tenere aggiornati i fans.

Fabiola Cimminella si è fatta notare dal pubblico a Temptation Island dove l’influencer rivestiva il ruolo della tentatrice, grazie a questa comparizione la sua carriera, anche come ballerina, è decollata. Di recente ha condiviso con i suoi fans una bellissima notizia, quella della sua gravidanza.

Tentatrice incinta: l’aggiornamento sulla sua gravidanza

Fabiola Cimminella è comparsa anche all’interno di show come Made in Sud, ultimamente poi ha dato alle stampe anche un libro: l’amore rende belli. A coronare questo florido periodo per questa bellissima influencer, qualche mese fa, vi è stato l’annuncio più lieto che ci sia: solo un mese fa la Cimminella ha detto di essere incinta del suo compagno: Daniele Muscarello, produttore cinematografico e televisivo. In precedenza c’erano stati piccoli indizi che avrebbero potuto far supporre una gravidanza, ma naturalmente non vi era nulla di certo fino alla conferma della diretta interessata.

Ora la Cimminella e il suo compagno si stanno godendo una meritata vacanza a Malta dove lei continua a mostrare le sue sensuali forme, anche in gravidanza. In uno degli ultimi scatti si fa fotografare in bikini con la finestra alle spalle, con lo sfondo del mare e della palme. L’influencer continua a trasudare fascino procurandosi 3320 Like e qualche decina di commenti. Alcuni fans le scrivono: “Wow, sei una mamma stupenda”, “Elegante e raffinata, mi fai battere il cuore a mille”; “Fisico da modella, sempre”. Per Fabiola Cimminello si tratta della prima gravidanza e si sa già il sesso: per lei è in arrivo un fiocco azzurro. I genitori hanno persino già scelto il nome: Nathan, che significa: Dio ha dato.

Unimamme, cosa ne pensate dell'ultimo scatto di questa splendida ballerina? Noi vi lasciamo con 9 consigli su come affrontare l'estate mentre sei incinta.





