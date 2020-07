Melissa Satta incinta? La verità sulla sua seconda gravidanza

In molti stanno facendo circolare la voce che Melissa Satta sia incinta. Da poco l’ex velina ha rilasciato un’intervista nella quale chiarisce tutto.

Melissa Satta, 34 anni, è una delle ex veline di Striscia la Notizia più famose. Seguita dal grande pubblico anche dopo la fine della sua partecipazione allo storico telegiornale satirico di canale 5. Nel 2011 conosce il calciatore Kevin Prince Boateng e nel 2014 la coppia ha il loro primo figlio Maddox. L’anno successivo decidono di sposarsi.

LEGGI ANCHE: ALENA SEREDOVA MAMMA “NOTTURNA” E CAMPIONESSA | FOTO

Melissa Satta incinta: la dichiarazione dell’ex velina

Nel gennaio del 2019 Melissa Satta e Prince, dopo un figlio e diversi anni di matrimonio, decidono consensualmente di separarsi, ma a luglio dello stesso anno ritornano insieme. Adesso, che il periodo di crisi sembra essere definitivamente superato, l’ex velina ha confessato, durante un’intervista rilasciata al Corriere, di avere il desiderio di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Maddox, 6 anni.

LEGGI ANCHE: FABIOLA CIMMINELLA INCINTA: LE PRIME FOTO DELLA BALLERINA

Melissa Satta per amore si è trasferita ed ha cambiato vita, ma non ha rimpianti, anzi pensa ad avere un altro figlio con il marito: “Con Prince ci siamo conosciuti che avevamo due identità ben precise: sposandolo sapevo di dover fare dei sacrifici, di trasferirmi e rinunciare ad avere una stabilità…Ancora non abbiamo programmato un altro bambino, almeno non per questa estate! Ma lo desideriamo perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere. Quando ero incinta di Maddox ho lavorato fino al nono mese e una donna incinta è una donna che può continuare a coltivare i propri progetti e il suo lavoro“.

LEGGI ANCHE: ELISABETTA CANALIS AL MARE CON LA FIGLIA, GIOCHI E BIKINI MOZZAFIATO

Questa sua dichiarazione va a smentire i diversi gossip che avevano alimentato la speranza che la Satta fosse già incinta. Era stata vista in un negozio per neonati ed immortalata mentre un amico le toccava la pancia. Sembrerebbe però che almeno per il momento non ci sarebbe nessun fratellino per Maddox.

Voi unimamme cosa ne pensate? Seguite Melissa sui social durante i suoi allenamenti?