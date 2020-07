Meghan Markle incinta di gemelli: il parere di un medico | FOTO

Meghan Markle incinta: per i giornali americani è pronta per avere un altro figlio o di più dal marito, Harry d’Inghilterra.

Negli ultimi giorni sono tante le voci che circolano su Meghan Markle ed il marito Harry, figlio di Carlo D’Inghilterra e Lady Diana. C’è chi afferma che il principe sia triste perchè non desidera più stare a Los Angeles, che afferma che i due stiano preparando le carte per il divorzio e chi pensa che Meghan sia incinta. Su quest’ultima notizia ci sarebbe in’indiscrezione data da un giornale americano.

Meghan Markle incinta? Ecco cosa è successo

Secondo una rivista americana, New Idea, sembrerebbe che i duchi del Sussex, Meghan Markle e Harry, stiano cercando di avere il loro secondo figlio dopo Archie nato il 6 maggio 2019. Il piccolo ha da poco compiuto un anno ed a festeggiato a Los Angeles anche con un video per raccogliere fondi per Save the Children Uk. La coppia è stata vista mentre usciva da una clinica privata di Beverly Hills dove si trovano diversi studi medici. Chi l’ha vista ha dichiarato che Meghan aveva in mano una scatola delle iniezioni prescritte dai medici della fertilità. Nella clinica c’è un’esperta di infertilità di coppia, la dottoressa Sharon Winer. Harry e Meghan vorrebbero un secondo figlio ricorrendo alla fecondazione assistita.

New Idea, Meghan, 39 anni, avrebbe già intrapreso il percorso; un ciclo di iniezioni ormonali per aumentare la fertilità e avere così maggiori possibilità di rimanere incinta. Harry e Meghan non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori per la seconda volta. Secondo fonti vicine a, Meghan, 39 anni, avrebbe già intrapreso il percorso; un ciclo di iniezioni ormonali per aumentare la fertilità e avere così maggiori possibilità di rimanere incinta.non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori per la seconda volta. La ginecologa, la Dott.ssa Suzanne Beth Gilberg-Lenz, è incuriosita dal fatto che, forse, Meghan abbia scelto di sottoporsi ad una stimolazione ormonale che può portare ad una gravidanza multipla. La dottoressa afferma che con questa tecnica c'è il 30% di possibilità di avere dei gemelli.

Questa indiscrezione sta facendo aumentare le voci che vorrebbero Meghan incinta anche di una coppia di gemelli, come ipotizzato già per la sua prima gravidanza. Se così fosse, Harry e Meghan sarebbero i primi membri della famiglia reale, dopo oltre mezzo secolo, ad avere una coppia di gemelli.

Voi unimamme cosa pensate? Meghan è incinta? I due divorzieranno? Staremo a vedere cosa succederà in questi mesi, quale delle tanti voci sulla coppia sarà vera.

