Meghan Markle porta il piccolo Archie in tribunale | FOTO

Il piccolo Archie, figlio dei Duchi del Sussex, fa causa ai paparazzi per alcuni scatti rubati mentre era ancora in Canada.

problemi legali per i duchi del Sussex: cosa sta succedendo

Il principe Harry e mamma Meghan Markle sono sul piede di guerra per difendere il diritto alla discrezione del loro bambino, Archie, che ha da poco compiuto un anno. Il modo in cui stanno procedendo, però, è un po’ inusuale, perché la causa per violazione della privacy è stata fatta a nome di Archie Harrison Mountbatten Windsor. Già, proprio l’infante starebbe facendo causa ai paparazzi che gli hanno rubato alcuni scatti senza consenso.

Le foto incriminate risalgono a metà gennaio di quest’anno, quando Meghan era tornata da sola a Vancouver, mentre il principe Harry era rimasto nel Regno Unito per definire i termini dell’accordo con cui uscire dalla famiglia reale. Archie era rimasto in Canada, dopo Capodanno e così mamma Meghan era tornata da lui, che nel frattempo era stato affidato alle cure dell’amica Jessica Mulroney. Mamma Meghan aveva deciso di fare una passeggiata mettendo Archie nel marsupio. L’obiettivo dei paparazzi dell’agenzia Splash li aveva colti a spasso. L’agenzia Splash ha sede a Los Angeles dove, da alcuni mesi, si sono trasferiti anche i Duchi del Sussex.

Agli occhi del Tribunale mamma Meghan riveste il ruolo di litigation friend, cioè di rappresentante del minore direttamente in causa. Come sapete i Duchi del Sussex sono sempre stati attenti a difendere il figlio Archie dalla curiosità altrui, quindi non pare strano che abbiano intentato questa causa. La causa è stata depositata in tribunale il 25 marzo scorso. Voi cosa ne pensate della loro decisionedi cui si parla su Le Figaro?

