Il Principe Harry ricorda lady Diana nel giorno del suo compleanno “ha ispirato moltissime persone”| VIDEO

Il Principe Harry, nel giorno del compleanno della madre: Lady D., ha deciso di dedicarle un omaggio. La Principessa del Galles avrebbe compiuto 59 anni.

Mercoledì 1 luglio Lady Diana avrebbe compiuto 59 anni se non fosse morta a soli 36 anni in un gravissimo incidente d’auto nel 1997, a Parigi. Il suo secondogenito Harry l’ha ricordata.

LEGGI ANCHE > LADY DIANA: COME ANNUNCIO’ A WILLIAM IL DIVORZIO DAL PRINCIPE CARLO

Compleanno di Lady Diana: il figlio la ricorda così

Se quella notte fatale Lady Diana fosse sopravvissuta allo spaventoso schianto sotto il Ponte de l’Alma, a Parigi, la principessa del Galles, avrebbe da poco compiuto 59 anni, festeggiando con i suoi figli e 4 nipoti. Secondo una loro tradizione i principi si trovavano a casa o dell’uno o dell’altro per guardare vecchi album di foto e ricordare la loro madre, quest’anno però, con Harry trasferitosi a Los Angeles e il principe William e i suoi in reclusione le cose sono andate diversamente.

LEGGI ANCHE > IL COMMOVENTE GESTO DI LADY DIANA PER LA MAMMA CHE PERSE 8 FIGLI



Harry quindi ha partecipato a sorpresa al Princesse Diana Award Charity che tutti gli anni premia i ragazzi che si sono distinti in campo sociale e umanitario. Quest’anno, a causa del coronavirus, la cerimonia è stata virtuale, ma Harry, come dicevamo, ha voluto essere presente. “Sono così incredibilmente fiero di far parte di questi premi, perché onorano l’eredità di mia madre e tirano fuori il meglio di voi. State tutti facendo un lavoro incredibile in un momento di grande incertezza, avete trovato il potere e l’ispirazione per lasciare un segno positivo nel mondo” ha dichiarato il duca del Sussex, aggiungendo che sua madre, lady Diana, ha ispirato moltissime persone e che anche oggi sarebbe stata vicina ai più deboli. Harry ha ricordato come Diana non avrebbe fatto la scelta più facile, popolare o comoda e che si è sempre battuta per sostenere le persone che ne avevano bisogno. Non è la prima volta che uno dei principi reali difende la madre in pubblico, entrambi infatti si impegnano per riabilitarne la memoria.

Il duca del Sussex ha voluto toccare anche l’argomento del razzismo, dal momento che in America ci sono state molte proteste per il Movimento Black Lives Matters (Le vite dei neri contano). Harry, diventato papà di Archie da poco più di un anno, ha ripreso un recente discorso di sua moglie Meghan in cui aveva sottolineato che la loro e la precedente generazione non avevamo fatto molto al riguardo, ma augurandosi che invece le prossime cambino le cose. Unimamme, voi cosa ne pensate di questo omaggio e delle parole di Harry? Vi siete commosse?

LEGGI ANCHE > WILLIAM E HARRY RICORDANO MAMMA DIANA NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.