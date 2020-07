Meghan Markle Meghan Markle svela i motivi della rottura con il padre e accusa i tabloid.



La duchessa di Sussex Meghan Markle torna a puntare il dito contro i tabloid inglesi, accusandoli esplicitamente di aver rovinato il rapporto con suo padre, Thomas Markle. Da tempo i rapporti tra padre e figlia sono logorati a seguito di alcune dichiarazioni imbarazzanti su Meghan da parte di suo padre all’epoca del suo matrimonio con Harry.

I tabloid britannici pubblicarono alcune presunte rivelazioni scottanti su Meghan che furono per loro una grossa occasione di guadagno, grazie alle vendite delle copie, mentre la duchessa di Sussex ne rimase profondamente ferita. Non soddisfatti, i tabloid hanno continuato a prendere di Meghan di mira anche dopo il matrimonio, con indiscrezioni e pettegolezzi sulle sue abitudini, le richieste e i capricci che avrebbe fatto a corte.

Meghan Markle accusa i tabloid: “Hanno distrutto il rapporto con mio padre”

Continua lo scontro senza esclusione di colpi tra Meghan Markle e i tabloid. Dalla causa contro il Daily Mail emergono nuovi dettagli sul difficile rapporto tra la duchessa d Sussex e la stampa scandalistica britannica.

Stando alle rivelazioni del Guardian sul processo in corso, Meghan Markle avrebbe accusato i tabloid inglesi di aver distrutto il rapporto con suo padre, Thomas Markle. La duchessa di Sussex sostiene che suo padre avrebbe ricevuto “pagamenti significativi” per rilasciare dichiarazioni sul suo conto ai giornali.

Nel processo contro il Daily Mail e le sue edizioni Mail Online e in particolare Mail on Sunday, gli avvocati della Markle hanno affermato che Meghan e il padre Thomas “hanno avuto un rapporto molto stretto padre e figlia durante l’infanzia di Meghan e sono rimasti uniti fino a quando il padre è stato preso di mira dai tabloid britannici”.

Secondo Meghan, suo padre avrebbe rivelato dettagli personali sul loro rapporto e raccontato cose spiacevoli sul suo conto dopo essere stato convinto e pagato dai tabloid, sempre a caccia di uno scandalo per vendere copie.

In particolare, oggetto del processo è una lettera scritta a mano da Meghan per il padre e pubblicata, ovviamente contro la volontà di Meghan, dal Mail on Sunday. È stata proprio la pubblicazione di questa lettera privata a far perdere la pazienza a Meghan e al marito Harry che nell’ottobre del 2019 annunciarono pubblicamente l’azione legale contro i tabloid. Una decisione clamorosa, in netta controtendenza con l’abitudine tradizionale della famiglia reale britannica di ignorare la stampa scandalistica. Un altro elemento di rottura portato da Meghan alla corte della regina Elisabetta II.

Durante il processo sono emersi alcuni dettagli sugli aspetti finanziari del rapporto di Meghan con il padre Thomas. È emerso che Meghan ha mantenuto economicamente suo padre dal 2014, quando era all’apice della fama come attrice nella serie tv Suits. A maggio del 2018, però, la Markle ha tagliato i fondi al padre quando il loro rapporto si è interrotto all’epoca del suo matrimonio con il principe Harry e non si sono più parlati da allora.

Quasi come una beffa, il processo contro i tabloid sta rendendo pubblici altri aspetti privati della vita di Meghan. Questo ha suscitato le ire delle persone a lei vicine che hanno accusato il Mail on Sunday di abusare del sistema giudiziario britannico per costringere Meghan a rivelare sempre nuove informazioni personali. Gli avvocati del tabloid finito sotto accusa, infatti, continuano a richiedere spiegazioni sui vari aspetti del caso, che poi escono inevitabilmente fuori dall’aula di tribunale, andando a riempire le pagine dei giornali. Secondo gli amici di Meghan, la tattica maliziosa e illegale del Mail on Sunday sarebbe quella di presentare continue richieste in aula per ottenere dettagli irrilevanti sul rapporto di Meghan con il padre, alimentare così continui pettegolezzi e soprattutto distrarre dalla vera questione al centro del processo.

L’ultima richiesta degli avvocati del tabloid a Meghan è quella di provare che lei avesse aiutato finanziariamente il padre. Secondo il Mail on Sunday, infatti, non avrebbe ripagato il prestito che suo padre le avrebbe concesso per gli studi universitari. Gli avvocati della Markle hanno risposto che lei non sapeva che suo padre stesse ancora pagando i suoi debiti universitari quando cominciò ad aiutarlo finanziariamente. Meghan ha sempre svolto altri lavori mentre faceva i provini per diventare attrice. Suo padre ogni tanto l’ha aiutata economicamente, quindi è stata Meghan ad aiutarlo quando la sua carriera è decollata.

Che ne pensate unimamme di questa vicenda?

