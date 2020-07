Nicki Minaj è incinta: le foto “esagerate” dell’annuncio

Nicki Minaj è incinta lo annuncia attraverso delle foto esagerate sul suo profilo Instagram. Confermate le voci che circolavano da qualche mese. La famosa rapper americana, Nicki Minaj, ha annunciato la sua gravidanza. L’annuncio è stato dato, come hanno fatto tanti vip,attraverso il suo profilo Instagram officiale, con abiti e parrucche eccentriche, proprio nel suo stile. La rapper è sposata con Kenneth Petty, anche lui rapper, sposato l’anno scorso in gran segreto e poi annunciato dopo poco, sempre sui social.

Nicki Minaj è incinta: l’annuncio con le foto del pancione

Era già da un poco che circolava la voce di una presunta gravidanza di Nicki Minaj, 37 anni, ma non c’era stata nessuno conferma, a dire il vero la notizia non era nemmeno mai stata smentita. Anzi, lei stessa ha alimentato le voci dichiarando di avere voglie e soffrire di nausee mattutine. In questi giorni la rapper ha deciso di comunicare la sua gravidanza ai suoi followers pubblicando tre scatti molto particolari, per poi aggiungerne un altro dopo poche ore. Nel primo dei tre la si vede con una parrucca giallo paglierino e tacchi a spillo altissimi di cristallo ed indossa un costume molto eccentrico. Cambio look, sempre super trucco e gioielli, ed ecco di nuovo i super tacchi, ma con un altro due pezzi e calze fino al ginocchio. Niente parrucca gialla, ma una blu. Quello che, però, spicca dalle foto è il suo bellissimo pancione.

Nel primo post ha scritto semplicemente, “Incinta“, nell’ultimo ha invece aggiunto: “Amore. Matrimonio. Attesa di un bambino. Sono stracolma di eccitazione e gratitudine. Grazie a tutti per gli auguri“. Adesso si deve aspettare di sapere il sesso ed il nome del nascituro. Chissà se l’annuncio verrà dato sempre con l’esuberanza che fa parte del suo personaggio, come ha fatto di recente un altro personaggio famoso Gianluca Vacchi che sta per diventare papà di una bambina.

L’artista a settembre 2019 aveva annunciato il suo ritiro dal mondo della musica e dello spettacolo in generale per aver voglia di dedicarsi alla famiglia. L’annuncio è stato dato su twitter: “Ho deciso di ritirarmi e di mettere su famiglia. So che voi ragazzi siete felici, ora. E a voi, miei fan, chiedo di rappare la mia musica sino al giorno della mia morte. Vi amo, e lo farò per sempre“.

Voi unimamme cosa ne pensate di queste foto? Noi le facciamo tanti auguri!!!