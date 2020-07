Gigi Hadid incinta mostra la pancia per la prima volta | VIDEO

La modella Gigi Hadid, che sta per avere una bambina con Zayn Malik, ha mostrato il pancione per la prima volta su Instagram.

Unimamme, la modella 25enne Gigi Hadid darà alla luce una bambina, figlia anche dell’ex One Direction Zayn Malik, in settembre. Fino a questo momento, però, aveva tenuto nascosto il pancione.

Gigi Hadid: su Instagram mostra la gravidanza

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb — Alyssa Bailey (@alyssabailey) July 15, 2020



Come dicevamo, fino a poco fa, Gigi Hadid aveva deciso di tenere nel massimo riserbo la sua gravidanza. Nelle immagini postate sui social la modella era sempre molto scrupolosa nel non mostrare il pancino e se per caso capitava una foto di gruppo, magari metteva una emoticon per tenere nascosta la sua piccola inquilina. Non tutti i fans, però, avevano apprezzato questa riservatezza, molti avrebbero infatti voluto vivere la gravidanza insieme a lei e infatti l’avevano criticata sui social. Alle rimostranze la ragazza aveva risposto di non voler ristrarre l’attenzione dalla pandemie e dalle dimostrazioni del movimento Black Lives Matter.

Poi, nuovamente incalzata, aveva risposto chiaro e netto che avrebbe condiviso la sua pancia quando l’avesse ritenuto opportuno e quindi, pare che quel momento sia finalmente arrivato. Durante una live su Instagram, direttamente dalla fattoria della madre in Pennsylvania, per presentare un suo nuovo progetto editoriale, la rivista V Magazine, la Hadid ha inquadrato il pancione per la gioia del suoi followers. La mamma indossava una camicia a scacchi bianchi e verdi, ad essere allacciati, però, sono solo i due ultimi bottoni in alto.

Emozionata, la modella ha esclamato: “ecco la mia pancia“, girandosi su un fianco e mettendosi di profilo, “di fronte è diverso, ma è sempre lì” ha aggiunto scherzando. Gigi Hadid ha anche ringraziato per tutti i messaggi positivi che le sono giunti in questo periodo e ha ribadito che doveva prendersi il suo tempo per condividere la gravidanza.

Unimamme, siete felici per questa sorpresa?

