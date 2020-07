Eva Riccobono mamma bis: nata la seconda figlia | FOTO

Eva Riccobono ha avuto un altro figlio dal marito Matteo Ceccarini. La coppia è molto felice ed ha annunciato la nascita sui social.

La supermodella di origini tedesche, ma nata in Italia, Eva Riccobono, ha da poco partorito il suo secondo figlio. La modella, 37 anni, è sposata con il Dj Matteo Ceccarini dal 2004, la coppia ha anche un altro figlio, Leonardo, nato il 30 maggio del 2014, con il quale la modella ha avuto anche una disanvettura.

LEGGI ANCHE: SOPHIE TURNER E JOE JONAS GENITORI: SVELATO IL SESSO ED IL NOME | FOTO

La famiglia vive a Londra, ma l’ultimo arrivato è nato in Italia perchè in questi giorni si trovano in vacanza in provincia di Livorno.

Eva Riccobono: diventa mamma per la seconda volta

Eva Riccobono il 28 luglio è diventata mamma bis di una bimba. Dopo Leonardo ecco che è arrivata anche Livia, la secondogenita della modella ed attrice e del marito Ceccarini. E’ stato proprio il papà a dare l’annuncio attraverso i social con un post: “Oggi è nata Livia. Tutto bene.????????Siamo al 7mo cielo“.

LEGGI ANCHE: MEGHAN MARKLE INCINTA DI GEMELLI: IL PARERE DI UN MEDICO | FOTO

Una frase semplice, ma dalla quale traspare tutta l’emozione e la gioia di poter abbracciare finalmente la piccola. Eva ancora non ha pubblicato niente, il suo ultimo post risale a ieri con una sua foto al tramonto in cui scrive: “Belle serate, tramonti che riempiono il cuore e consapevolezze di cui sono grata! #nofilter #aspettando ????????“.

La gravidanza è stata annunciato solo ad aprile, ma poi Eva ha sempre aggiornato i suoi fan con vari post dove mostra il pancione. C’è una foto molto bella che ha fatto mentre si trova sott’acqua citando una frase di Frederick Leboyer, l’ideatore del parto in acqua o parto dolce.

LEGGI ANCHE : GIORGIO MASTROTA NONNO PER LA SECONDA VOLTA

Ceccarini ha anche un’altra figlia, Beatrice, 19 anni, avuta da una relazione precedente ed con Eva è insieme ormai da ben 16 anni: “Eva è colta, seria, responsabile, bellissima, ha grandi valori. Questo basta a spiegare gli insieme. Al contrario non ho ancora capito cosa trova lei in me…“.

Ancora non ci sono immagini della piccola, sicuramente la mamma ed il papà se la stanno godendo in questi primi giorni per poi presentarla a tutti.

Voi unimamme sapevate che la Riccobono era incinta? Noi facciamo tanti auguri a tutta la famiglia.