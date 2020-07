Stash diventerà papà, il leader dei The Kolors, che ha da poco partecipato ad “Amici Speciali”, ha fatto un annuncio importante.

Il cantante dei The Kolors, Stash, sta aspettando il suo primo figlio dalla compagna Giulia Belmonte. L’annuncio era stato dato durante la messa in onda del programma che l’ha reso famoso, Amici, però nella sua versione “Speciale”. Durante la trasmissione, che aveva lo scopo di fornire un aiuto concreto alla Protezione Civile al fine di contrastare l’emergenza del coronavirus, Maria De Filippi ha annunciato che sarebbe diventato papà per la prima volta. Adesso, dopo qualche settimana arriva anche l’annuncio del sesso del bebè.

Stash papà: il tenero annuncio del sesso del suo primo figlio

Durante la finale di “Amici Speciali“, Stash dei The Kolors viene invitato dalla padrona di casa, Maria De Filippi, a stare al centro del palco. Alle sue spalle viene trasmesso il video della prima ecografia dove si sente il battito del piccolo, mentre lui tiene in mano un ciondolo dorato a forma di orsetto. Il cantante è visibilmente emozionato e felice. Nei giorni successivi ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram il video dell’ecografia con una tenero commento: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!…Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!“.

Dopo l’annuncio i fan si sono scatenati nel cercare la fidanzata e futura mamma. Si tratta di Giulia Belmonte, nata nel 1995 ora lavora a Telenova, come presenza fissa della trasmissione sportiva Novastadio. E’ apparsa anche in alcuni video musicali come quello di Emis Killa, di Benji e Fede (Dove e Quando), ma la loro relazione, che andrebbe avanti da un anno, anche se non è mai stata resa nota al grande pubblico.

Adesso dopo poco più di un mese dall’annuncio, il cantante Stash ha rivelato il sesso con un video pubblicato online. Niente di eclatante, come ha fatto Gianluca Vacchi, ma molto tenero e nella sua semplicità molto bello. Il cantante mentre canta e suona con la sua chitarra una canzone dedicata al piccolo che arriverà, alla fine dice una parola in italiano “Femmina“. Sarà una femminuccia la sua prima figlia.

Visualizza questo post su Instagram Sentito il finale? Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash) in data: 22 Lug 2020 alle ore 9:20 PDT

I commenti ricevuti sono tanti anche da personaggi del mondo dello spettacolo. Tutti di auguri e di congratulazioni. Anche noi facciamo ai futuri genitori tanti auguri.

Voi unimamme eravate a conoscenza che il cantante dei The Kolors stia per diventare papa? Vi piace il modo in cui ha annunciato il sesso del bebè?