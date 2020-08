Alessandro Di Battista di nuovo papà: “non festeggio più” | FOTO

Alessandro Di Battista è diventato di nuovo papà di un maschietto. Dopo Andrea ecco che arriva il secondogenito in un giorno molto particolare.

Alessandro Di Battista è diventato papà per la seconda volta. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha dato l’annuncio della nascita sul suo profilo social. Di Battista e la compagna Sahra Lahouasnia hanno già un di nome Andrea.

I due avevano dato l’annuncio della seconda gravidanza sempre dai social, pratica usata da molti vip, vedi anche Gianluca Vacchi. Prima lei attraverso una foto dove mostra il pancione ed il piccolo Andrea che è intento a baciarla: “Piccolo fagiolino, tuo fratello maggiore ti ama già tantissimo“. Poi anche Alessandro in un video, con tanto di palloncino e coriandoli colorati, ha rivelato il sesso del nascituro, un maschietto.

Alessandro Di Battista di nuovo papà: la tenera foto

Si chiama Filippo il secondogenito di Alessandro Di Battista ne ha dato l’annuncio sui social postando una foto con la compagna Sahra Lahouasnia dall’ospedale di Pescara. Nella foto di scorge una manina piccola piccola che stringe le mani dei genitori, molto tenera.

Alessandro ringrazia anche la moglie e svela un dettaglio: “La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi! Grazie a @sahra_lahouasnia per questo regalo di compleanno davvero unico“. Si, perchè Filippo è nato lo stesso giorno del papà: “Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l’ultima volta del resto che festeggio un compleanno mio 😂😂😂“.

Anche la mamma ha voluto informare i suoi followers della nascita del piccolo ringraziando l’ostetrica che la seguita e raccontando che non vede l’ora che Andrea conosca il suo fratellino: “Filippo è nato e io sono già innamorata persa del 3 uomo della mia vita. Auguri di buon compleanno a papà @aledibattista che è stato fondamentale! Un grazie speciale va a Chiara, l’ostetrica che ci ha assistito e che ha saputo guidarmi con dolcezza proprio come volevamo. Ps: non vedo l’ora che Andrea conosca il suo fratellino!”

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa bella notizia? Noi gli facciamo tanti auguri!!!