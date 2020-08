Stefano Accorsi papà per la quarta volta: la foto con il nuovo arrivato

Stefano Accorsi ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere diventato papà per la quarta volta. L’annuncio accompagnato da delle belle foto.

E’ arrivato l’annuncio tanto attesa da parte dei fan del bel attore, Stefano Accorsi, il bambino che aspettava dalla moglie, Bianca Vitali, è nato. Solo qualche giorno fa, Stefano aveva pubblicato una loro bellissima foto al parco dove Bianca mostra il pancione.

Per la coppia si tratta del loro secondo figlio, Lorenzo che è nato nel 2017. Mentre Stefano, dalla sua relazione precedente con Laetitia Casta ha altri due figli: Orlando di 14 anni e Athena di 11.

Stefano Accorsi di nuovo papà: le foto con il nuovo arrivato

Stefano Accorsi annuncia sul suo profilo Instagram la nascita del suo quarto figlio, secondo con l’attuale moglie, Bianca Vitali: “Benvenuto Alberto!“, ha scritto l’attore, pubblicando anche un cuoricino rosso.

L’annuncio accompagnata da due bellissime e tenere foto; la prima è un selfie in ospedale di Stefano e Bianca che stringe tra le braccia il picciolo Alberto, entrambi sorridenti e felici. L’altra è la foto della mano dei dei genitori con quella del piccolo, come hanno fatto anche Orlando Bloom e Katy Perry.

La gravidanza era stata annunciata ad inizio giugno dall’attore con un post su Instagram e poi per un poco non ha pubblicato niente, fino a quando proprio ieri aveva pubblicato una loro foto scrivendo “Attesa dolce“. Ebbene, la dolce attesa è finita ed i neo genitori si possono godere il loro piccolo in attesa di farlo conoscere ai fratelli più grandi.

Stefano e Bianca hanno 20 anni di differenza, lui 49 e lei 29, nel 2015 si sono sposati. Bianca Vitali è la figlia del giornalista Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ma di professione fa la modella ed attrice. Proprio su di un set i due si sono conosciuti ed innamorati. Bianca è riuscita a far dimenticare all’attore la precedente moglie, Leatizia Casta, con la quale è stato sposato per 10 anni e lui ha sofferto molto dopo il divorzio.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Noi facciamo tanti auguri ad entrambi per la nascita di Alberto.