Stefano Accorsi: l’ultima foto conferma un’importante novità

Stefano Accorsi aggiorna tutti i suoi followers circa il bellissimo momento che sta vivendo.

Stefano Accorsi, l’ex ragazzo Maxibon, poi affermatosi come interprete di spessore nel mondo cinematografico, si prepara a diventare padre per la quarta volta.

Stefano Accorsi presto nuovamente papà felice

L’annuncio della gravidanza risale a pochissimi mesi fa, esattamente a giugno, per lui, come accennato non è certamente la prima volta, ma siamo certe che attende l’arrivo del quarto pargolo con ansia ed entusiasmo. Accorsi non è l’unico papà ad aver annunciato la gavidanza della moglie o compagna quest’estate, per esempio il cantante John Legend l’ha fatto con un video.

Ora Accorsi ha aggiornato il suo account Instagram con una bella foto insieme a sua moglie Bianca Vitali al parco, che mostra il pancione. Accorsi e Bianca hanno una differenza di 22 anni e si sono sposati nel 2015. I due, insieme, hanno anche un altro figlio: Lorenzo, nato nel 2017. Accorsi però ha altri due figli: Orlando di 14 anni e Athena di 11, avuto con Laetitia Casta.

Accorsi e Vitali invece si sono conosciuti sul set di 1992 e da allora non si sono più lasciati. Lei è la figlia del direttore di Tv Sorrisi e Canzoni e i due si sono sposati con una cerimonia molto semplice a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza.

Visualizza questo post su Instagram Attesa dolce Un post condiviso da Stefano Accorsi (@stefano.accorsi) in data: 26 Ago 2020 alle ore 1:22 PDT

Anche se in tanti avevano dei dubbi vista la forte differenza di età Accorsi e la Valli tengono duro e a breve festeggeranno la loro unione con un nuovo pupo.

L’attore ormai quasi 50enne ha scritto davanti alla foto scattata, molto probabilmente in un parco, “attesa dolce“. Entrambi sono sorridenti e rilassati e lo scatto gli ha fruttato 24 mila Like.

Unimamme, vi piace questa bella foto?

