John Legend padre per la terza volta: l’annuncio a sorpresa | VIDEO

Liete novità per il cantante John Legend e Chrissy Teigen con un annuncio a suon di musica.

Il noto cantante statunitense John Legend e sua moglie Chrissy Tigen, che insieme hanno già avuto due figli, hanno dato a tutti i loro fans un nuovo lieto annuncio tramite un video musicale uscito ieri.

John Legend e Chrissy Tigen: importante annuncio in un video

John Legend e Chrissy Tigen sono già genitori di 2 pargoli: Luna, di quasi 4 anni e Miles, di 2. Di recente entrambi sono comparsi nel video Wild, tratto dall’ultimo singolo del cantante e realizzato con la collaborazione di Gary Clark.



Wild è dedicato proprio a Chrissy e mostra il cantante in riva al mare che abbraccia da dietro la madre dei suoi 2 figli che nel frattempo si accarezza il pancino. L’indizio è palese e nemmeno troppo velato: la compagna di John Legend è di nuovo incinta.

Successivamente la Teigen è apparsa in una delle storie sul suo account Instagram mentre si specchia mettendo in mostra la pancia. La coppia si è incontrata in occasione di uno dei video del cantante, nel 2006 e si sono frequentati per diversi anni prima di sposarsi, nel 2013, con una cerimonia privata.

Di recente, in un’intervista con Glamour Chrissy aveva dichiarato di aver avuto la depressione post partum dopo la nascita della primogenita Luna. In quell’occasione aveva dichiarato che era stata triste, che la sua vita non aveva picchi, ma solo una lunga linea piatta per alcuni mesi.

Chrissy aveva sentito di storie da brivido di persone che non riuscivano a vedere i figli come davvero loro o temevano di fargli del male. Lei però non si era mai sentita così, odiava se stessa, non sua figlia. Le cose però sono andate meglio con Miles, forse perché conosceva già i segnali della depressione post partum.

Al momento, comunque, non si conosce né il sesso, né l’ipotetico nome del bambino e chissà, magari la coppia ha in serbo qualche altra grandiosa sorpresa a questo proposito.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo inusuale annuncio? Noi le auguriamo una gravidanza serena.

