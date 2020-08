Kate Perry balla scatenata a pochi giorni dal parto | VIDEO

Per Kate Perry è un periodo magico, le cose con il compagno vanno a gonfie vele, il 28 agosto uscirà il suo nuovo album “Smile” ed è anche incinta. Non è sempre stato tutto facile per la cantante che in un’intervista a People ha raccontato che in passato era terrorizzata all’idea di diventare mamma: “Due o tre anni fa ero davvero terrorizzata dall’idea. Pensavo, non so come farò mai. È pazzesco. Riesco a malapena a prendermi cura di me stessa“. Ha poi confidato che “essere incinta durante una pandemia è stato un ottovolante emotivo“, ma che grazie al suo carattere, al compagno ed al lavoro è riuscita a superare le difficoltà.