Eleonora Daniele mamma racconta i suoi piani futuri | FOTO

Eleonora Daniele racconta la sua vita da mamma e svela alcuni dettagli sulla figlia Carlotta. Ho poi anche raccontato dei suoi progetti futuri.

Una maternità tanto desiderata che l’ha resa mamma di una bellissima bambina, Carlotta. Stiamo parlando della conduttrice di “Storie Italiane“, Eleonora Daniele, che il 25 maggio 2020 ha partorito la sua prima figlia nata dall’amore per l’imprenditore Giulio Tassoni che ha sposato l’anno scorso dopo tanti anni di fidanzamento.

LEGGI ANCHE: ELEONORA DANIELE: TENERA IMMAGINE CON DEDICA ALLA FIGLIA | FOTO

Da quando Carlotta è nata poche foto e poche interviste rilasciate, dopo aver raccontato della storia del perchè è diventata mamma ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale parla, forse, per la prima volta della figlia.

Eleonora Daniele si racconta come mamma e parla del futuro

Eleonora Daniele a 43 anni è diventata mamma per la prima volta in un’intervista racconta di cosa si prova ad essere mamma ed i suoi piani futuri: “Giulio è innamorato perso di lei, è impazzito. Sono davvero felice. L’ho desiderata talmente tanto che mi sembra ancora impossibile. A volte mi chiedo se sia un sogno. Poi la guardo e mi rendo conto che è vera. E che è anche simpatica: è capace di fare delle facce assurde. È una bambina che mette buonumore“, dice la conduttrice di Storie Italiane al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Ha svelato anche un particolare sul nome della bimba che si chiama Carlotta Emanuela Pia; il primo nome come la sua nonna materna, il secondo come la madre del marito ed il terzo perchè è nata lo stesso giorno in cui è nato San Pio da Pietrelcina a cui Eleonora è molto devota.

LEGGI ANCHE: “HO FATTO IL CESAREO” ELEONORA DANIELE RACCONTA IL SUO PARTO| FOTO

Carlotta cresce bene adesso è arrivata a pesare già sei chili e la definisce una “bambolina“: “Assomiglia a me quando ero piccola come lei ma è molto più piena di quanto fossi io“. Anche se carlotta è una bimba bella e brava, Eleonora non ha in progetto di avere altri figli: “In questo momento ad altri figli non penso proprio. Anche se devo ammettere che una bambina come Carlotta fa venire voglia di farne altri venti. Però non bisogna essere egoisti: bisogna fare i conti con la realtà e con il tempo che si ha, perché i figli vanno cresciuti dai genitori e non dalle tate“.

A settembre la rivedremo alla conduzione di “Storie Italiane” e già sta pensando a come organizzarsi con la piccola: “Come farò a settembre con il ritorno in tv? So già che Carlotta mi mancherà moltissimo. Mi organizzerò. Sicuramente continuerò a tirarmi il latte perché almeno fino a dicembre vorrei allattarla“.

LEGGI ANCHE: “SONO LA MAMMA PIU’ FELICE”: ELEONORA DANIELE MOSTRA LA FIGLIA | FOTO

Le sue giornate, come per tutte le neo mamme, sono organizzate sulle necessità della piccola: “Lei si sveglia presto, tra le 5 e le 6 del mattino, e io la allatto. Poi aspetto un paio d’ore e la allatto di nuovo. Altre due ore e la allatto ancora… Insomma, durante la giornata siamo parecchio impegnate“.

Sta però trovando il tempo anche di studiare psicologia per prendere la seconda laurea: “Sto studiando psicologia. È la seconda laurea, ho scelto di prenderla per capire meglio gli altri. E, naturalmente, mi aiuterà anche con Carlotta. Sono felice di avere questi tre mesi estivi per godermela, per allattarla e per starle vicino: sono cose che regalano ai bambini un’importante solidità“.

Voi unimamme seguite Eleonora Daniele? Cosa ne pensate della sua decisione di non volere altri figli?